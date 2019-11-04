"Памятник Ленину мешает притоку инвестиций"

И в этих переменах активист «Молодежного блока» и движения #учёбаважнее IT-специалист Алексей Лазарев готов принимать самое непосредственное участие. Кандидат в депутаты убежден, что Беларуси необходима армия нового формата, а обществу стоит избавиться от пережитков коммунистического прошлого.









Алексей Лазарев: «У меня приятели вернулись из армии и рассказывали, что сначала собирали снег в сугроб, а потом сугроб раскладывали обратно»





ИДЕЯ №1: «ОТМЕНИТЬ «ЗАКОН ОБ ОТСРОЧКАХ»





«Армия должна быть реформирована и стать прозрачной. Молодые людям необходимо иметь возможность получать непрерывное образование».





- Очевидно, что сегодня в армию большинство белорусов идет по принуждению, а не по желанию. Нашумевший «закон об отсрочках» еще больше усугубил ситуацию. Он был принят в экстренном темпе и явно вышел недоработанным. Правительство не провело ни необходимых исследований, ни анализа ситуации.





Главной причиной, как было озвучено, стала демографическая яма, вызванная низкой рождаемостью в 1997-2005гг. Хотя в феврале 2019г. президент на совещании Совета безопасности заявил, что ситуация не критична и менять армейскую систему будут поэтапно. И вдруг через несколько месяцев принимают этот закон, причем не вынося его на общественное обсуждение.





В первую очередь этот закон лишил молодых людей возможности получать непрерывное образование. Раньше после бакалавриата можно было поступить в магистратуру. Сейчас обязательно надо отслужить год.





А если человек решил заняться научной деятельностью и поступить в аспирантуру? Наверняка он будет намного полезней для страны в качестве ученого. И этот годовой перерыв может свести на нет мотивацию, желание учиться дальше. Кроме того, этот закон по сути «убивает» систему среднего специального образования.









Раньше выпускник колледжа мог поступить в университет, причем в некоторых случаях сразу на третий курс. А теперь после колледжа необходимо отслужить, причем не год, а полтора. И какая теперь мотивация сначала пойти в ссуз, а уже потом в вуз?





Понятно, что все повально будут пытаться поступить в университеты. Соответственно повысятся баллы, т.е. те, кто реально хочет учиться, получать знания, могут не поступить, а вот «косящих» от армии в вузах станет больше.





Наш «Молодежный блок» разработал законопроект о внесении изменений и дополнений в закон о воинской службе. В частности, мы предлагаем позволить студентам получать по одной отсрочке на каждую ступень образования. Также необходимо дать возможность пойти в армию в 17 лет.





При этом, для 17-летних предлагаем сократить срок службы до года, как после высшего образования. Университет перестанет быть способом откоса от армии. Также, чтобы повысить мотивацию отслужить раньше, надо платить более высокую зарплату таким призывникам.





Молодые люди за время службы смогут накопить какую-то сумму и потратить потом на то же обучение, если не удастся поступить на бесплатное отделение. И это будет осознанное желание учиться и получать образование.





При подготовке законопроекта мы изучали опыт других стран: Литвы, Эстонии, Финляндии и Швеции, где армия также призывная. Но в этих странах процент людей, которые уклоняются от службы, совсем маленький. При этом у них за это нет уголовного наказания, как у нас, а применяются административные меры.





Люди сами хотят служить, потому что их армия прозрачная и дает преференции. К примеру, там разрешены мобильные телефоны, на выходные могут отпустить домой, есть возможность сделать накопления за счет зарплаты. В некоторых странах после службы в армии можно получить беспроцентный кредит на обучение и т.д.





Также провели мониторинг, в котором приняли участие 2100 молодых белорусов призывного возраста. Как оказалось, большинство пугает дедовщина. Вот поэтому армия должна стать прозрачной. И самое простое - разрешить солдатам иметь мобильные телефоны.





Их можно использовать как фотоаппарат, диктофон, что даст возможность снять или записать проявления насилия. Конечно, телефон - это и связь с внешним миром. Человеку будет намного проще служить, если он будет знать, что в любой момент может связаться с родными, друзьями.





В некоторых странах существует военная полиция, которая следит за порядком в частях. Это тоже хороший опыт. Также в частях необходимо повсеместно ставить камеры видеонаблюдения.





Пугает служба и потерей времени. У меня приятели вернулись из армии и рассказывали, что сначала собирали снег в сугроб, а потом сугроб раскладывали обратно. Надо в принципе сократить количество хозработ во время службы.





Хотелось бы, чтобы человек в армии действительно осваивал военное искусство, а не тратил время впустую.





На мой взгляд, в идеале армия должна быть контрактной. Там должны служить профессиональные военные, которые за это получали бы нормальную зарплату. И такие профессионалы будут стоить как минимум четырех неопытных призывников. Надо сделать так, чтобы в армию стали стремиться попасть, а не бегать от нее.









А для этого надо менять систему, создавать нормальные условия, предоставлять военнослужащим льготы. Сегодняшняя белорусская армия просто деморализует молодых людей. Не думаю, что в таком виде она может быть способной защитить страну.





ИДЕЯ №2: «БЕЛАРУСИ НЕОБХОДИМА ДЕКОММУНИЗАЦИЯ»





«Стране нужно избавиться от коммунистического наследия. Надо вернуть истинную национальную символику и уважение к ней».





- Не просто так нашу страну называют островком Советского Союза. Весь мир движется вперед. Большинство стран отказалось от идеологии коммунизма. Исторически он и не мог победить, потому что при коммунизме власть всегда захватывает номенклатура. И я считаю, что мы должны потихоньку избавляться от пережитков советского прошлого и идти вперед.





Сегодня очевидно, что Беларуси очень нужны инвестиции, и в этом плане приведу простой пример: какой-нибудь потенциальный западный инвестор гуглит в интернете, что такое Беларусь. Он открывает первую картинку, видит площадь, посреди которой стоит памятник Ленину. Какова его реакция?





Конечно, он удивится: «Это что? Советский Союз?» Ага, значит, там все общее, принадлежит всем, а значит, никому. И инвестиции к нам не идут. Сегодня необходимо показывать, что мы демократическая, независимая страна, что у нас есть все возможности для развития бизнеса, сюда можно вкладывать деньги, которые никто не заберет.





Надо увековечивать не деятелей коммунизма, а наших национальных героев, таких как, например, Тадеуш Костюшко. А еще необходимо вернуть нашу истинную национальную символику. Она прежде всего показывает то, как мы видим свое государство. Беларусь давно не республика СССР, а независимое государство. А символика как раз осталась советская.





Ни в одной постсоветской стране этого нет. И к национальным ценностям надо возвращать уважение. Ведь, к сожалению, бело-красно-белый флаг воспринимается многими только как символ оппозиции или даже экстремистских сил. Люди должны снова понять, что вот это как раз наше, символ нашей независимости, будущего. Важно понять, что мы, белорусы, - отдельная нация.





Мы должны возродить родной язык, беречь свою культуру, традиции. Белорусы должны стать белорусами. Вот тогда за независимость нашей страны можно будет не волноваться.





ИДЕЯ №3: «ЗАКОН О МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ТРЕБУЕТ ИЗМЕНЕНИЙ»





«Одиночные пикеты не должны быть приравнены к массовым мероприятиям. Исполкомам надо ускорить процесс принятия решений по организации акций».





- Очевидно, что закон «О массовых мероприятиях» требует изменений. Я лично столкнулся со странностями этого документа. Во время кампании в рамках движения #учёбаважнее мы организовывали одиночные пикеты. В нашей стране такая форма считается массовым мероприятием.





А за это по нашим законам надо платить деньги. За полчаса проведения пикета активисты платили по BYN200. Т.е. мы оплачивали услуги милиции, медиков и коммунальщиков. Но что такое одиночный пикет? В нем не участвует такое количество народа, после которого остаются горы мусора или происходят какие-то чрезвычайные ситуации. Да, рядом с нами стояли милиционеры и медработники, но им нечего было делать.













В Конституции прописано, что каждый гражданин имеет право свободно транслировать свои мысли, но на практике за это мы должны платить. Это ужасно недемократично. Часто происходят и казусы, когда штрафуют бабушку с алым знаменем или одинокого мужчину с плакатом. Типа тоже пикет. При этом милиция решает сама - нормы закона применяются избирательно.





Что касается реальных массовых мероприятий, то здесь тоже немало нюансов. Чтобы провести акцию, нужно подать заявку в исполком за 10 дней до ее начала. Но за пять дней исполком может отказать в ее проведении. И за такое короткое время уже почти нет возможностей обжаловать это решение.





Так что есть большой шанс, что вы что-то запланируете, пригласите людей поучаствовать, оплатите аппаратуру, а провести мероприятие не сможете.





Кроме того, пока еще действуют ограничения на проведение массовых мероприятий вне города, что, на мой взгляд, бессмысленно. Если это проходит не в населенном пункте, значит, не создает проблем для транспорта, не нарушается спокойствие людей и т.д.





Считаю, что сегодня необходимо легализовать одиночные пикеты, они не должны считаться массовым мероприятием. Исполкому надо быстрее рассматривать заявки, чтобы у организаторов было больше времени для обжалования решения.





Оплачивать проведение мероприятия, а точнее, платить за услуги милиции, медиков и коммунальщиков, стоит, когда оно реально крупное, если в нем участвует больше 1000 человек. Если людей меньше, вполне справятся и сами организаторы. А уж про одиночные пикеты и так понятно, ведь такая форма не создает никакой угрозы общественной безопасности.





Справка «БелГазеты». Алексей Лазарев родился 26 марта 1998г. в Минске. Окончил лицей Белорусского национального технического университета, факультет радиофизики Белорусского государственного университета. IT-специалист, активист движения #учёбаважнее. Изучает компьютерные науки и нейросетевые технологии. Баллотируется в Палату представителей по Калиновскому округу №108 Минска.