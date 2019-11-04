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Белорусы против 7 ноября

Беларусь остается единственной страной в мире, где 7 ноября – государственный праздник и официальный выходной.

Белорусы против 7 ноября
Иногда это приводит белорусов к ликованию, как, например, в этом году – 7 ноября выпадает на четверг, поэтому рабочий день с пятницы переносят на следующую субботу, и неделя в офисе сокращается до трех дней. Но это не отменяет всего остального: на сайте «Удобный город» появилась петиция, в которой авторы требуют заменить устаревший праздник, сообщает kyky.org.

Чего именно хотят люди?


Авторы просят признать, что, консервируя эту дату как государственный праздник, страна «застревает во времени». Так, Россия перестала праздновать 7 ноября в 1996 году, Украина – в 2000-м. Даже Кыргызстан, которая долгое время оставалась единственным суверенным напарником Беларуси, в 2017 обновила его повод, оставив дату.

При этом в прошлом году Александр Лукашенко говорил, что день надо наполнить другим смыслом, потому что отмечается он по привычке. «102-я годовщина Октябрьской революции должна быть в Беларуси последней», – пишут авторы.

Авторы обращения подчеркивают, что не призывают стирать событие из истории Беларуси и отказываться от дополнительного выходного, но выступают за актуализацию поводов и пересмотр даты. Вот варианты, которые они предлагают:

День памяти или «Дзяды», соответствующие Дню [памяти] мертвых во многих странах (1-2 ноября);

День родной литературы, в день рождения Якуба Коласа (3 ноября);

День развития электротранспорта, в честь запуска первого в мире метро на электрической тяге в Лондоне в 1890 году (4 ноября);


День военного разведчика (5 ноября);

День беларуско-украинской дружбы, в честь дня освобождения Киева во время Второй мировой войны (6 ноября);

День хоккея, в честь первого матча национальной сборной (7 ноября).

Через шесть дней электронное обращение направят сразу в три инстанции: aдминистрацию Лукашенко, Минтруда и Совет министров. Если вы разделяете эту идею, можете перейти по ссылке и оставить свою подпись.
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