Александра Рогачука, который руководит Брестом уже пять лет. UDF.BY рассказывает об интересных фактах из биографии, который руководит Брестом уже пять лет.





Служил в Афганистане, имеет награды





Александр Рогачук – уроженец Кобринского района, его родители были педагогами – отец преподавал историю, мама — литературу. Но их сын выбрал совершенно другую профессию – военного. Рогачук окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище.





Одним из лучших периодов в своей жизни теперешний чиновник называл службу в Афганистане, где молодому белорусу пришлось брать на себя большую ответственность. Он был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».









«Вспоминаю, когда мы переходили Саланг, на скалах было написано: Пружаны и Малорита. Я, конечно, немножко расстроился, что там не было написано: город Кобрин или город Брест. Но это было так близко, так тепло, что мне хотелось просто остановить автомобиль и выскочить, и эти надписи поцеловать», – рассказывал Рогачук.

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Жил и делал карьеру в России





После развала Советского Союза Рогачук не вернулся на родину, а остался делать карьеру в России. Служил на офицерских должностях в разных округах, управлении командования и подготовки кадров ВВС РФ, работал преподавателем в Самарском аэрокосмическом университете.





Лишь после завершения карьеры военного Рогачук вернулся на родину, где начал жизнь чиновника в Кобринском райисполкоме.





Выступал за популяризацию белорусского языка





Возглавив управление идеологии Брестского облисполкома, Александр Рогачук объявил среду днем белорусского языка. И он, и его подчиненные пытались общаться исключительно на родном языке.





Ведет себя как мэр западного образца





Прежде всего, это касается открытости к общению с местными жителями. Большинство руководителей городов и районов в Беларуси по понятным причинам не любят контактировать с простыми людьми – их карьера зависит не от мнения местных жителей, а от мнения начальства в Минске.





Но Александр Рогачук ведет себя словно избранный гражданами мэр. О его регулярном многочасовом общении с брестчанами уже упоминалось – чиновник сам призывает задавать ему острые вопросы.





Рогачук пытается быть популярным – например, приходит на главную площадь Бреста встречать Новый Год, чтобы загадать желание вместе с горожанами. Чиновник даже снялся в клипе местных музыкантов, посвященном Бресту, где сыграл самого себя.









А во время празднования 1000-летия Бреста Александр Рогачук поздравил горожан с этим событием в эфире белорусского телевидения.







Согласился с критикой в отношении аккумуляторного завода под Брестом





Рогачук реагирует на критику в адрес власти и пытается перетянуть людей на свою сторону. Например, несколько лет назад он пригласил на встречу участников несанкционированного «марша нетунеядцев».





Поэтому, когда протест против строительства аккумуляторного завода под Брестом достиг пика, не стало удивительным, что Рогачук заявил, что власти также выступают против ущерба для экологии.





«Неужели вы думаете, что я хочу войти в историю не как мэр, который город подремонтировал к 1000-летию, а как строитель аккумуляторного завода?», – заявил чиновник на одной из встреч с местными жителями.





Рогачуку приписывали и более резкие высказывания в адрес аккумуляторного завода. Теперь чиновник обещает, что предприятие при выявленных нарушениях работать не будет.