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А так можно было? Запретили пикет "задним" числом

Доверенное лицо кандидата в депутаты по Гродненскому-Центральному избирательному округу №51 Владимира Арцымана обратился в Лидский райисполком, чтобы провести агитационный пикет 27 октября в Лиде.

В исполкоме ответили, что Арцыман зарегистрирован кандидатом по Гродненскому-Центральному округу №51, поэтому и руководствоваться при проведении агитации нужно решением Гродненского горисполкома. 

Все бы ничего, но ответ был получен только 29 октября, то есть через два дня после заявленного пикета. 

Кандидат в депутаты Арцыман направил в Гродненскую областную избирательную комиссию жалобу на чиновников Лидского райисполкома.
Источник: spring96.org
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