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Чья бы корова мычала: МИД назвал Совет ООН по правам человека "репрессивным органом"

Беларусь выступила с критикой деятельности Совета ООН по правам человека (СПЧ), считает его деятельность политизированной и репрессивной.

Чья бы корова мычала: МИД назвал Совет ООН по правам человека "репрессивным органом"
Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, 1 ноября постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков выступил на пленарном заседании 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по докладу Совета ООН по правам человека

"Белорусский дипломат подверг критике деятельность СПЧ, отметив наличие закоренелых проблем в его работе: политизацию и двойные стандарты; необъективность оценок ситуаций с правами человека в различных странах; чрезмерную перегруженность дискуссий страновыми "сюжетами", - отметили в пресс-службе.


По словам Рыбакова, СПЧ превращается в репрессивный орган и работает вразрез с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в которой не упоминается легализация методов политического давления, санкций или их угроза.

Кроме того, руководитель белорусской дипмиссии выступил против страновых мандатов, которые не способствуют диалогу между государствами.

Вместе с тем, Рыбаков в своем выступлении подтвердил важность СПЧ в международной правозащитной тематике, подчеркнув, что работа этого органа должна быть направлена на реальные вопросы прав человека и способствовать укреплению потенциала государств в области защиты и поощрения прав человека.

"Глава белорусской миссии выступил в поддержку механизма универсального периодического обзора, созданного в соответствии с мандатом СПЧ, через который должен осуществляться неселективный мониторинг ситуации с правами человека во всех странах без исключения", - продолжили в пресс-службе.


Напомним, официальный Минск не признает мандат спецдокладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси, который начал действовать с 1 ноября 2012 года. 

Поводом для введения института спецдокладчика по Беларуси стали массовые задержания после президентских выборов в декабре 2010 года. 

Белорусские власти настаивают на политизированном характере института спецдокладчика и неоднократно призывали Совет ООН по правам человека упразднить его.
Источник: interfax.by
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