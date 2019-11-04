Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Юрий Беленький: Я очень доволен нашими светлыми, замечательными людьми

Заместитель главы КХП-БНФ был впечатлен количеством молодежи на вчерашнем шествии на Дзяды.

Заместитель председателя Консервативно-Христианской Партии БНФ Юрий Беленький поделился впечатлениями от акции:

«Я очень доволен нашими светлыми, замечательными людьми, которые приходят с пониманием и идут достойно, не нарушая маршрута. Молодцы. Хочу передать благодарность каждому участнику!», – заявил Юрий Беленький.

Он добавил, что впечатлен присутствием молодежи на акции и благодаря этому смотрит в будущее с оптимизмом.
Хартия-97
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
За здоровьем -- в Эмираты.
Павел Севярынец
ПЭН. Частка першая.
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о врачах на чемоданах, худеющем...
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется
Валерий Щукин
Фиаско генерала Носкевича


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru