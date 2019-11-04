Станислав Шушкевич рассказал о Беловежском соглашении, первых годах становления независимой Беларуси, противостоянии с номенклатурой, своих встречах с ведущими мировыми политиками, сегодняшней политической ситуации в нашей стране и государствах-соседях.









Гостю можно было задать вопрос. TUT.BY приводит наиболее интересные фрагменты из разговора Станислава Шушкевича с витеблянами. От себя политик выступал на белорусском языке, а на вопросы отвечал на том языке, на котором их задавали.





О политическом устройстве Беларуси





— Какое политическое устройство для Беларуси, на ваш взгляд, лучше всего: президентская республика, парламентская республика, монархия, еще что-то?





— Я много где в мире бываю. И вижу, что кое-где, где удалось найти цивилизованного диктатора, дела улучшаются быстрее, чем это происходит в парламентской республике. Да, в парламентской республике будет меньше ошибок. Но это затянется надолго, потому что достичь единодушия в парламенте по таким вопросам очень сложно.





Я все-таки надеюсь, что у нас может быть достойный, совестливый и порядочный президент. Сразу менять — и политический строй, и президента — очень сложно. Давайте попробуем поменять этого — на хорошего. В Беларуси уйма образованных людей.





О прогнозе на президентские выборы-2020





— Исходя из вашего жизненного и политического опыта, какие прогнозы даете на избирательную кампанию в 2020 году? И пойдете ли вы голосовать сами?





— Никакой избирательной кампании не будет — как и в предыдущие годы. Последний год, когда выборы в Беларуси были признаны цивилизованными государствами, — 1996-й. А председателем ЦИК остается все один и тот же человек.





Я пойду голосовать. Считаю, что что-нибудь у нас, может быть, сдвинется. Надеяться на всеобщий бойкот нет оснований: люди сохраняют за собой работу и приходят на выборы. Поэтому есть попытки провести их честным образом. Удастся ли это во многих местах, не знаю. В нескольких — удастся.





— Следующий срок Лукашенко будет последним?





— Я вам скажу так: хорошо он не кончит.









О ситуации в Украине





— Шестой год подряд продолжается агрессия России против Украины. Как вы считаете, сможет ли Украина выстоять в этой войне, вернуть свой Крым и Донбасс?





— Думаю, сможет. Ничто так не объединило укра цев, как эта агрессия, и то, что происходит сейчас в Луганске и Донецке. Но 160 тысяч украинских военнослужащих фактически сложили оружие. Они не могли убивать русских, как эти бандиты, которые делают всякие преобразования, убивают украинцев. Поэтому поднятый вами вопрос — очень сложный и очень длительный. Я солидаризируюсь с теми, кто воюет за Украину в тех границах, в которых она была.





Об идее нейтралитета Беларуси





— Вернемся ў 1994 год. Скажыце, калі ласка, а ідэя нейтралітэта Беларусі памерла ці не? Як цяперашняе кіраўніцтва адносіцца да яе?





— Пры ўмове, калі б Беларусь пачала моцна збліжацца з Еўропай, а тым больш каб уступіла ў Еўразвяз, тады на нашай усходняй мяжы ўтварыўся б тэктанічны злом. Таму што Расія гэтага цярпець не захоча. А калі б мы папалі ў Расію, то тэктанічны злом быў бы на мяжы з Польшчай, Літвой, Латвіяй і іншымі краінамі.





Цудоўныя прыклады з нейтралітэтам — часовым і доўгатэрміновым — ёсць. Гэта Аўстрыя і Фінляндыя. І вялікую працу зрабілі прадстаўнікі БНФ у парламенце 12-га склікання: распрацавалі схему для Беларусі - як быць нейтральнай дзяржавай. Я з’яўляюся прыхільнікам такога падыходу да гэтага часу. І спадзяюся, што такі варыянт будзе рэалізаваны. Аднак пры гэтай уладзе думаць пра гэта немагчыма: Лукашэнка не можа нічога зрабіць без дазволу Пуціна.









Об Александре Лукашенко





— Якое ў вас было ўражанне, калі вы ўпершыню ўбачылі Аляксандра Рыгоравіча? Ці зразумелі вы, што гэты чалавек, як кажуць, «далеко пойдет»?





— Я думаў, што гэта сумленны, прыстойны чалавек, гаспадар саўгасны. І што, калі яго крыху падвучыць, дык будзе добры палітык. Але гэта было памылковае ўражанне.





О строительстве БелАЭС





— Насколько этот проект нужен Беларуси?





— Считаю, БелАЭС нужна. Тенденция идет к тому, чтобы мы гоняли электромобили, по Минску уже ходят электробусы. То есть Беларуси нужно больше электроэнергии. Но, второе, какая электростанция нам нужна? Мы не тянем построить достойную АЭС высокой степени безопасности. Быть уверенным, что тот вариант, который сейчас делают в Беларуси, нельзя. Она широко не испытана, не проверена. Строительство завершается, но оно начато недостойным образом, потому что нельзя было не пригласить литовцев на совещание по выбору площадки для БелАЭС. Поэтому очевидно, что этот проект не только экономически, но и политически направлен против Евросоюза.





О советской номенклатуре





— После подписания Беловежского соглашения советская номенклатура как влияла на Беларусь? До какого момента ставила палки в колеса?





— Советская номенклатура и сегодня правит Беларусью.





Встречу Станислава Шушкевича с жителями Витебска организовала общественная организация «Альтернатива» в рамках кампании «За незалежную Беларусь».