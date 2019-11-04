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Протестующие в Багдаде перекрыли основные магистрали

Протестующие, которые вышли 3 ноября на улицы Багдада на антиправительственные демонстрации, заблокировали основные магистрали столицы Ирака.

В Ираке продолжаются антиправительственные демонстрации, REUTERS/Ahmed Jadallah

Об этом сообщает The Telegraph.

Также протестующие сжигали шины и вступали в столкновения с полицией.

Большинство протестующих собрались на центральной площади города. Также был заблокирован мост в Зеленой зоне, где находятся правительственные объекты и дипломатические представительства.


Массовые уличные протесты в Багдаде и других городах Ирака начались в начале октября и возобновились 25 октября после двухнедельной паузы.

По официальным данным, в ходе столкновений между протестующими и правоохранителями с 1 по 6 октября погибли по меньшей мере 157 человек.

Число погибших в ходе новой волны массовых протестов в Ираке возросло до 74, ранения получили более 3600 человек.

Стихийные протесты вызваны безработицей, плохими коммунальными услугами и коррупцией.
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