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ООН сообщила более чем о 3300 убитых за годы конфликта в Донбассе

В ходе конфликта на украинском регионе Донбасс, длящегося с 2014 года, погибли более 3330 мирных граждан. Еще до 9000 человек получили ранения.


Такие данные опубликовала Организация Объединенных Наций в субботу, 2 ноября, передает DW.

В результате конфликта появилась линия соприкосновения длиной 427 км, которая перекрывает доступ жителям к основным услугам. Кроме того, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, а 3,5 млн нуждаются в помощи, отмечают эксперты ООН.
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