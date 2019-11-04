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В Куропатах задержан кандидат в депутаты Дмитрий Казакевич

3 ноября рядом с рестораном "Поедем поедим" в Куропатах брутально задержан кандидат в депутаты Дмитрий Казакевич и ещё пятеро участников "Курапацкай варты".

 Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист
Денис Ивашин.

По его словам, Казакевич и Рябцев пытались пройти на территорию "Поедем поедим", чтобы встретиться с "потенциальными избирателями". Но охрана ресторана задержала их на входе и вызвала милицию. Попытки не пустить активистов в ресторан закончились дракой, ппродолжавшейся даже когда милиционеры уже были на месте происшествия. Через несколько минут к воротам "Поедем поедим" подъехал микроавтобус, в котором задержанных отвезли в Боровлянский РОВД, к которому относятся Куропаты и окружающая территория, пишет Еврорадио.


Среди задержанных, кроме Казакевича, оказались Валерий Рябцев, Максим и Денис Урбановичи, Виталий Тригубов и несовершеннолетний Илларион Трусов. После составления протокола его выпустили из милиции. Парень рассказал, что инспектор по делам несовершеннолетних собирается обратиться в суд, чтобы там было решено, не стоит ли отправить его в спецучреждение закрытого типа.

Дмитрий Казакевич является членом незарегистрированной Партии БХД. Он баллотируется в Палату представителей по Свислочскому избирательному округу №94 города Минска. В депутаты он выдвинут от Объединенной гражданской партии.

Сегодня в Минске проходило шествие на Дзяды, которое традиционно завершается в Куропатах. Там обошлось без задержаний. 
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