В Куропатах задержан кандидат в депутаты Дмитрий Казакевич

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист

Денис Ивашин.





По его словам, Казакевич и Рябцев пытались пройти на территорию "Поедем поедим", чтобы встретиться с "потенциальными избирателями". Но охрана ресторана задержала их на входе и вызвала милицию. Попытки не пустить активистов в ресторан закончились дракой, ппродолжавшейся даже когда милиционеры уже были на месте происшествия. Через несколько минут к воротам "Поедем поедим" подъехал микроавтобус, в котором задержанных отвезли в Боровлянский РОВД, к которому относятся Куропаты и окружающая территория, пишет Еврорадио.









Среди задержанных, кроме Казакевича, оказались Валерий Рябцев, Максим и Денис Урбановичи, Виталий Тригубов и несовершеннолетний Илларион Трусов. После составления протокола его выпустили из милиции. Парень рассказал, что инспектор по делам несовершеннолетних собирается обратиться в суд, чтобы там было решено, не стоит ли отправить его в спецучреждение закрытого типа.





Дмитрий Казакевич является членом незарегистрированной Партии БХД. Он баллотируется в Палату представителей по Свислочскому избирательному округу №94 города Минска. В депутаты он выдвинут от Объединенной гражданской партии.





Сегодня в Минске проходило шествие на Дзяды, которое традиционно завершается в Куропатах. Там обошлось без задержаний.



