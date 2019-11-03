Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Шотландии прошел многотысячный митинг за независимость с участием первого министра

В шотландском городе Глазго в субботу, 2 ноября, прошла массовая демонстрация за независимость от Великобритании.

Как пишет DW, среди демонстрантов была и первый министр Шотландии Никола Стерджен, впервые за несколько лет вышедшая на подобную акцию.


Стерджен заявила, что ее беспокоит возможная победа консерваторов на досрочных выборах в британский парламент. По мнению первого министра, победа Консервативной партии Великобритании означает, что Шотландия «против своей воли будет вырвана из семьи европейских государств». Она призвала «взять будущее в свои руки и стать независимой страной».

Организаторы акции оценили число участников в 20 тысяч человек. Многие принесли с собой национальные флаги.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
За здоровьем -- в Эмираты.
Павел Севярынец
ПЭН. Частка першая.
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о врачах на чемоданах, худеющем...
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется
Валерий Щукин
Фиаско генерала Носкевича


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru