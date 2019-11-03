Сальвадор высылает всех дипломатов Венесуэлы

Президент Сальвадора Найиб Букеле в своем посте в Twitter заявил, что у венесуэльских дипломатов, назначенных правительством Николаса Мадуро, есть 48 часов, чтобы покинуть страну.

По его словам, Сальвадор «признал легитимность временного президента Хуана Гуайдо до проведения независимых выборов в соответствии с конституцией Венесуэлы».

Гуайдо в настоящее время возглавляет оппозиционное движение против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Ряд демократических стран, в том числе США и международные организации, поддержали Гуайдо и признали его временным президентом.









При этом лидеру оппозиции удалось обеспечить контроль над несколькими венесуэльскими посольствами, в том числе в США. Однако его оппозиционное движение не смогло отстранить Мадуро от власти. В то же время поддерживаемый Россией режим Мадуро не рискнул задушить оппозицию из-за угрозы Вашингтона.





Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.