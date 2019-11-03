«Чтобы бороться с несправедливостью». Каратист идет в депутаты

«Каратэ поможет мне тем, что, во-первых, оно прививает качество работы над собой. Второе – это бороться с несправедливостью, это помощь ближнему, в данном случае в работе депутата это помощь как минимум округу, это 60 тысяч человек», – говорит Сергей Тышковец.





Сергей – один из немногих независимых кандидатов, выдвигавшихся путем сбора подписей. К сожалению, на открытую тренировку по каратэ и встречу с ним как кандидатом пришли только его ученики. Родители учеников так описали свое отношение к избирательной гонке:





«Он всегда проводит различные мероприятия, праздники. Я бы хотел, чтобы таких людей было как можно больше».





«В сегодняшней обстановке у нас молодые, как правило, опускают руки, ни к чему не стремятся. Ну молодец, пускай. Будем надеяться, что он добьется чего-то хорошего для нас».









В программе Сергея отвязать дорожный налог от техосмотра, заняться благоустройством дворовых территорий, а также уделить внимание развитию молодежи.





«Чтобы эти дети были здоровыми, мы должны сами показывать пример, и я буду создавать все и делать все, чтобы у нас законы были направлены на здоровье нации, здоровье детей», – говорит Сергей Тышковец.





В избирательном процессе Сергей еще не разочаровался, мол, готов к любому результату, поскольку депутатство – не самоцель, а цель – делать все возможное, чтобы жизнь людей становилась лучше.



