Кто подрывает статус государства





Оппозиционным политикам выносятся предупреждения, их выступления снимают с телеэфира. Ненужных кандидатов начали снимать с избирательной кампании. По состоянию на 31 октября, 9 кандидатов в депутаты лишили регистрации за различные нарушения, пишет политолог Валерий Карбалевич в своей колонке на "Радио Сваобода"





1 ноября на заседании комиссии Брестского-Пограничного избирательного округа лишен регистрации последний кандидат - противник аккумуляторного завода Владимир Мороз.





Причем, обвинения в адрес опальных кандидатов носят все более анекдотичный характер. Тому же Владимиру Морозу вменили в вину то, что он в своей программе написал следующее:





«Мы столкнулись с несправедливым судом, милицейским беспределом, бездействие чиновников ...»









Одна из членов комиссии заявила, что такие высказывания «подрывают статус нашего государства».





Можно напомнить, что Александр Лукашенко на совещании 20 августа говорил, что в системе правосудия осуществляется массовая фальсификация уголовных дел, в результате чего за решеткой сидит большое количество невинных граждан. Что «некоторые в погонах прибурели и оборзели». Так президент также «подрывал статус нашего государства»?









Начнут ли наказывать за цитаты из Конституции





Также комиссия посчитала, что инициативная группа Владимира Мороза распространила листовки с призывом «изменить коррумпированную власть». Непонятно, что в этом крамольного.





То, что во властных структурах существует коррупция? Так об этом регулярно пишут государственные СМИ и говорит сам Лукашенко. Или сам призыв к смене власти сочли крамолой? Избирательные комиссии почему-то очень нервно относятся к таким призывам, хотя во всем мире для этого и проводятся выборы.





В телеэфир не пропускают выступления кандидатов, в которых говорится об импичменте Лукашенко. Хотя это право депутатов Палаты представителей записано в Конституции. Так дело скоро дойдет до того, что людей будут репрессировать за цитаты из Конституции.





Новые методы нейтрализации нежелательных





В том же Бресте окружная избирательная комиссия отменила решение о регистрации кандидата по Брестскому-Западному округу № 1 Полины Шаренды-Панасюк. Во время заседания комиссии звучали просто изумительные обвинения:





«При предоставлении программы кандидата в депутаты нам нужно рассказывать, чем собирается заниматься кандидат в депутаты, а не доносить правду»; «Ваша правда не соответствует той, которую знают избиратели Ленинского района».









Таковы представления членов комиссии об избирательном процессе.





Появились и новые методы нейтрализации нежелательных кандидатов. Например, неправильно оформленные документы об отпуске.





Или вдруг появляются листовки или плакаты от имени кандидатов без выходных данных, о которых сам претендент на депутатский мандат ничего не знает. Такая история случилась с тем же Владимиром Морозом, а также с Николаем Масловским в Кальварийском округе № 104 в Минске.









Полученная установка или перестраховка?





Власти могли не пропустить оппозиционеров в парламент более элегантно, во время голосования. Мол, народ не поддержал. Тем не менее, независимых кандидатов снимают с выборов грубо, демонстративно, не обращая внимания на то, как это выглядит внешне.





Очевидно, местные власти получили такую ​​установку. То ли по причине банальной перестраховки, то ли чувствуют какие-то латентные общественные процессы, которые сильно пугают?