Карбалевич: Дело скоро дойдет до того, что людей будут репрессировать за цитаты из Конституции
Власти продолжают реализовывать довольно жесткий сценарий избирательной кампании. Вслед за массовой нерегистрацией независимых кандидатов продолжается сильный прессинг против тех, кто остался. Причем, в довольно бесцеремонной форме.
Кто подрывает статус государства
Оппозиционным политикам выносятся предупреждения, их выступления снимают с телеэфира. Ненужных кандидатов начали снимать с избирательной кампании. По состоянию на 31 октября, 9 кандидатов в депутаты лишили регистрации за различные нарушения, пишет политолог Валерий Карбалевич в своей колонке на "Радио Сваобода".
1 ноября на заседании комиссии Брестского-Пограничного избирательного округа лишен регистрации последний кандидат - противник аккумуляторного завода Владимир Мороз.
Причем, обвинения в адрес опальных кандидатов носят все более анекдотичный характер. Тому же Владимиру Морозу вменили в вину то, что он в своей программе написал следующее:
«Мы столкнулись с несправедливым судом, милицейским беспределом, бездействие чиновников ...»
Одна из членов комиссии заявила, что такие высказывания «подрывают статус нашего государства».
Можно напомнить, что Александр Лукашенко на совещании 20 августа говорил, что в системе правосудия осуществляется массовая фальсификация уголовных дел, в результате чего за решеткой сидит большое количество невинных граждан. Что «некоторые в погонах прибурели и оборзели». Так президент также «подрывал статус нашего государства»?
Начнут ли наказывать за цитаты из Конституции
Также комиссия посчитала, что инициативная группа Владимира Мороза распространила листовки с призывом «изменить коррумпированную власть». Непонятно, что в этом крамольного.
То, что во властных структурах существует коррупция? Так об этом регулярно пишут государственные СМИ и говорит сам Лукашенко. Или сам призыв к смене власти сочли крамолой? Избирательные комиссии почему-то очень нервно относятся к таким призывам, хотя во всем мире для этого и проводятся выборы.
В телеэфир не пропускают выступления кандидатов, в которых говорится об импичменте Лукашенко. Хотя это право депутатов Палаты представителей записано в Конституции. Так дело скоро дойдет до того, что людей будут репрессировать за цитаты из Конституции.
Новые методы нейтрализации нежелательных
В том же Бресте окружная избирательная комиссия отменила решение о регистрации кандидата по Брестскому-Западному округу № 1 Полины Шаренды-Панасюк. Во время заседания комиссии звучали просто изумительные обвинения:
«При предоставлении программы кандидата в депутаты нам нужно рассказывать, чем собирается заниматься кандидат в депутаты, а не доносить правду»; «Ваша правда не соответствует той, которую знают избиратели Ленинского района».
Таковы представления членов комиссии об избирательном процессе.
Появились и новые методы нейтрализации нежелательных кандидатов. Например, неправильно оформленные документы об отпуске.
Или вдруг появляются листовки или плакаты от имени кандидатов без выходных данных, о которых сам претендент на депутатский мандат ничего не знает. Такая история случилась с тем же Владимиром Морозом, а также с Николаем Масловским в Кальварийском округе № 104 в Минске.
Полученная установка или перестраховка?
Власти могли не пропустить оппозиционеров в парламент более элегантно, во время голосования. Мол, народ не поддержал. Тем не менее, независимых кандидатов снимают с выборов грубо, демонстративно, не обращая внимания на то, как это выглядит внешне.
Очевидно, местные власти получили такую установку. То ли по причине банальной перестраховки, то ли чувствуют какие-то латентные общественные процессы, которые сильно пугают?
Валерий Карбалевич, Радио Свобода
13:37 03/11/2019
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