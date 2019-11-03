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В Минске проходит шествие на Дзяды: онлайн

Участники акции собираются возле часового завода «Луч».

В Минске проходит шествие на Дзяды: онлайн
Акция в Куропатах на Дзяды в 2018 году. Фото — Ирина Ареховская / «Белсат»
В воскресенье 3 ноября в Минске проходит шествие и митинг по случаю Дня памяти предков (Дзязды). Акцию организует Консервативно-христианская партия БНФ.

Прямую видеотрансляцию проводят «Белсат» и «Радыё Свабода».

 

Сбор участников – в воскресенье в 11:30 у часового завода «Луч» (станция метро «Академия Наук»), начало шествия – в 12:00. Мингорисполком и Миноблисполком дали разрешение на проведение акции.

 

Шествие проходит проспектом Независимости до микрорайона «Восток», а затем улицами Калиновского, Гамарника и Мирошниченко в Куропаты. С 15 до 17 часов в Куропатках пройдет мемориальный митинг.
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