В Минске проходит шествие на Дзяды: онлайн
Участники акции собираются возле часового завода «Луч».
Акция в Куропатах на Дзяды в 2018 году. Фото — Ирина Ареховская / «Белсат»
В воскресенье 3 ноября в Минске проходит шествие и митинг по случаю Дня памяти предков (Дзязды). Акцию организует Консервативно-христианская партия БНФ.
Прямую видеотрансляцию проводят «Белсат» и «Радыё Свабода».
Сбор участников – в воскресенье в 11:30 у часового завода «Луч» (станция метро «Академия Наук»), начало шествия – в 12:00. Мингорисполком и Миноблисполком дали разрешение на проведение акции.
Шествие проходит проспектом Независимости до микрорайона «Восток», а затем улицами Калиновского, Гамарника и Мирошниченко в Куропаты. С 15 до 17 часов в Куропатках пройдет мемориальный митинг.
11:55 03/11/2019
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