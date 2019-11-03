США поменяют калибр из-за России

Армия США выбрала трех кандидатов на производство патронов калибра 6,8 миллиметра, один из которых с 2023 года начнет заменять популярные в настоящее время в странах НАТО 5,56-миллиметровые пули, пишет Popular Mechanics.