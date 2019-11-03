Гонконг: начало конца?

"Когда в 1997 году состоялась передача британской колонии Китаю, с особым статусом, Гонконг составлял 20% ВВП Китая. Сегодня доля его ВВП составляет всего 2%. Такое снижение связано не с ухудшением экономического положения в Гонконге, а с впечатляющим экономическим развертыванием материкового Китая. Тогда как Гонконг топчется на месте. Несмотря на то, что он по-прежнему является третьим по величине финансовым центром в мире, его экономическая база, в основном, остается коммерческой и не развита с точки зрения промышленного производства, исследований, инноваций и новых технологий", - отмечает автор статьи.





"А, значит, следует признать неизбежную очевидность - Гонконг находится в упадке. В социальном плане этот упадок усугубляется искусственно поддерживаемым серьезным жилищным кризисом. Государство владеет всей землей и выделяет ее только магнатам недвижимости. В результате появляется самая высокая в мире арендная плата, а часть населения, особенно молодежь, больше не в состоянии снять квартиру. Таким образом, при среднем ВВП на душу населения выше, чем в Германии или Великобритании, каждый пятый житель Гонконга живет за чертой бедности", - поясняет Казелла.





"Жилищный кризис обострил у гонконгцев ощущение, что власти принимают близко к сердцу только интересы олигархов и не интересуются тяжелым положением населения. (...) И тот факт, что Пекин находится на пути к обретению звания великой державы, не имеет большого значения для гонконгцев, чьи националистические настроения нельзя назвать ярко выраженными", - говорится в статье.





"В результате появляется отчасти растерянное общество, где многим молодым людям трудно идентифицировать себя как "китайцев", у них больше нет точки отсчета и их долго сдерживаемое разочарование теперь выплескивается открыто. Фирменным знаком Гонконга до сегодняшнего дня были стабильности и верховенстве закона. Оба этих понятия сегодня подорваны", - указывает эксперт.









"(...) При передаче Гонконга Китаю курс определялся ключевой фразой: "одна страна, две системы". Это было ложное представление. "Системой" является Тайвань со своим правительством, парламентом, политическими партиями, процветающей экономикой, эффективной армией и сильно развитой патриотической жилкой. В сравнении с ним Гонконг - это гибрид", - утверждает автор публикации.





"Разумеется, во времена британской колонизации этот гибрид был стабильным и процветающим, но после ухода британцев прошло двадцать лет, гонконгское общество и его чаяния изменились. Появились новые требования. Заведомо понятно, что их не восприняла как местная власть, похоже, оказавшаяся безоружной перед лицом народного движения, которое изо всех сил пытается встать на ноги, так и центральное правительство, мало склонное к компромиссу. А тем временем Гонконг неумолимо скатывается к беспорядку, способному привести бывшую британскую колонию лишь к самоуничтожению", - резюмирует Александр Казелла.



