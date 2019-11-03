В Минске кандидаты в депутаты провели акцию за декриминализацию марихуаны
Несколько кандидатов в депутаты от так называемого «Молодежного блока» и их группа поддержки провели акцию «Канапляныя дзяды».
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Молодые люди, которые выступают за декриминализацию легких наркотиков, посвятили ее «всем умершим от марихуаны». А поскольку таких людей, мол, не существует, они несли по Октябрьскому улицы Минска пустые рамки с черными лентами, передает "Еврорадио".
11:36 03/11/2019
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