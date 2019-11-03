Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Выборы 2019: на “подтанцовке” – профсоюзы и БРСМ

Согласно Календарному плану выборов депутатов в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва с 12 по 16 ноября будет проводится досрочное голосование, а 17 ноября – основной день голосования. Кто же будет наблюдать за процессом волеизъявления граждан в Витебском регионе?

Избирательными комиссиями было аккредитовано 2220 наблюдателей в Витебской области.

Из них наблюдать в территориальной комиссии будет 9 человек, в 14 окружных комиссиях – 102 человека, и 2109 наблюдателей отправятся на участки, которых в эту кампанию сформировано 768.

Трудовые коллективы выдвинули своих наблюдателей (119 человек) для работы только на избирательных участках. Еще 132 гражданина было аккредитовано избирательными комиссиями путем подачи заявления: трое из них будут наблюдать в территориальной комиссии, восемь – в окружных, а все остальные – на участках.

27 наблюдателей было выдвинуто политическими партиями, при чем больше всего своих представителей направила наблюдать Коммунистическая партия Беларуси на участки – 23 человека. Еще два члена этой партии будет наблюдать за ходом выборов в окружных комиссиях. По одному представителю выделили оппозиционные Белорусская партия левых «Справедливый мир» (в окружную комиссию) и Партия БНФ (в территориальную комиссию).


Из общественных объединений, которые направили своих представителей на наблюдение, лидирует Федерация профсоюзов Беларуси – 621 человек. За ней следом идут Белорусский республиканский союз молодежи – 369 человек, Белорусское общественное объединение ветеранов – 366 человек и Белая Русь – 364 человека.

Независимое наблюдение будут обеспечивать 13 членов Белорусского Хельсинкского Комитета: четыре наблюдателя на участках, восемь в окружных комиссиях и один в территориальной.

В Витебской области избирательный процесс останется без внимания со стороны представителей Движения «За свободу», кампании «Говори правду» и БНФ «Адраджэнне».

Всего от общественных объединений на наблюдение было аккредитовано – 1942 человека.
Источник: elections2019.spring96.org
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
За здоровьем -- в Эмираты.
Павел Севярынец
ПЭН. Частка першая.
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о врачах на чемоданах, худеющем...
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется
Валерий Щукин
Фиаско генерала Носкевича


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru