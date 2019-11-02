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Турция пригрозила наводнить Европу террористами

Власти Турции обвинили Евросоюз в безответственном отношении к боевикам террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), находящимся в лагерях для пленных на севере Сирии. С соответствующим заявлением выступил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, которого цитирует Reuters.

Фото:АР

«Это просто неприемлемо и безответственно», — заявил Сойлу, имея в виду ситуацию, при которой Турция должна заниматься проблемой в одиночку.

По его словам, если в обозримом будущем отношение отдельных стран и Брюсселя к проблеме не поменяется, Анкара может начать отправлять пленных террористов в Европу.

Речь идет об участниках и сторонниках «Исламского государства», содержащихся в лагерях на севере Сирии. До недавнего времени их контролировали и охраняли сирийские курды. Однако после начала операции турецкой армии «Источник мира» контроль перешел к военным этой страны.

Ранее с призывами судить содержащихся в лагерях боевиков на их родине в европейских странах выступало руководство США, пишет Лента.ру
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