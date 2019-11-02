Турция пригрозила наводнить Европу террористами
Власти Турции обвинили Евросоюз в безответственном отношении к боевикам террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), находящимся в лагерях для пленных на севере Сирии. С соответствующим заявлением выступил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, которого цитирует Reuters.
Фото:АР
«Это просто неприемлемо и безответственно», — заявил Сойлу, имея в виду ситуацию, при которой Турция должна заниматься проблемой в одиночку.
По его словам, если в обозримом будущем отношение отдельных стран и Брюсселя к проблеме не поменяется, Анкара может начать отправлять пленных террористов в Европу.
Речь идет об участниках и сторонниках «Исламского государства», содержащихся в лагерях на севере Сирии. До недавнего времени их контролировали и охраняли сирийские курды. Однако после начала операции турецкой армии «Источник мира» контроль перешел к военным этой страны.
Ранее с призывами судить содержащихся в лагерях боевиков на их родине в европейских странах выступало руководство США, пишет Лента.ру
18:45 02/11/2019
Загрузка...
Блоги
Особое мнение