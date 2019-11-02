Аналитики удивлены такими потерями и пришли к выводу, что задачи этой группы, тесно связанной с Владимиром Путиным, не ограничиваются предоставлением стратегической поддержки правительству Мозамбика, пишет inosmi.ru





Кейптаун, Москва — По имеющейся информации, десять русских наемников были убиты (некоторые из них обезглавлены) в Мозамбике, где они боролись с повстанцами и способствовали таким образом росту влияния Москвы в Африке.



фото: www.press.lv









По данным газеты Carta de Mocambique, пять бойцов «группы Вагнера», тесно связанной с президентом Путиным организации, попали в засаду на севере страны и были убиты исламистами вместе с 20 правительственными солдатами. В воскресенье три армейских грузовика попали под обстрел и загорелись во время атаки.









Ранее еще пять человек из «группы Вагнера» были убиты в боях с джихадистами. Все погибшие входили в состав прибывшего из России в сентябре группы из 200 человек, база которых находится в этом государстве на юге Африки. Там же размещаются три ударных вертолета и их экипажи.





Аналитики были удивлены потерей такого большого количества русских бойцов, что свидетельствует о том, что «группа Вагнера» предоставляет значительно больше услуг, а не только стратегическую поддержку правительству Мозамбика. Кроме того, есть основание говорить о том, что те джихадисты, против которых они воюют, имеют боевой опыт и настроены весьма решительно.





Эти бойцы были убиты в отдаленной провинции Кабу-Делгаду, где исламисты, как сообщают местные средства информации, устроили засаду на дороге и совершили нападение на колонну наемников и правительственных солдат. Правительство страны сталкивается с проблемами, пытаясь сдержать вооруженный конфликт, начавшийся два года назад. Его жертвами уже стали сотни мирных жителей в отдаленных деревнях, а дома некоторых оставшихся в живых были сожжены. «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.) взяла на себя ответственность за примерно десять подобного рода инцидентов, произошедших с начала июня.









В 2010 году большие запасы природного газа были обнаружены у берегов того района, где действовали повстанцы. Мозамбик, одна из самых бедных стран мира, надеется получить миллиарды долларов в виде инвестиций, в том числе от Роснефти, российского нефтяного гиганта.





Министры обороны России и Мозамбика подписали в апреле прошлого года соглашение о развитии военных связей. В соответствии с заключенной сделкой, российские военные корабли получили возможность заходить в порты Мозамбика.





Принято считать, что «группу Вагнера» финансирует Евгений Пригожин, бизнесмен, которого называют «шеф-поваром Путина», поскольку Кремль заключил с ним контракт на организацию питания. Кроме того, эта компания вовлечена в конфликт на Украине и в Сирии, а также в нескольких странах Африки, а использование бойцов «группы Вагнера» дает возможность Москве отрицать свою причастность.





Ранее появились сообщения о гибели членов «группы Вагнера» в Ливии, в стране, обладающей значительными запасами нефти и оказавшейся в кризисной ситуации в результате гражданской войны.





Вовлеченность России в Африке увеличивается по мере сокращения влияния там Соединенных Штатов. В прошлом месяце в России проходил африканский саммит, в работе которого приняли участие более 40 лидеров этого континента.





Представитель российского посольства в Мапуту, столице Мозамбика, сообщил, что не располагает информацией о недавних убийствах. «Мы сами с большим удивлением узнали об этом из средств массовой информации», — отметил этот представитель в беседе с корреспондентом информационного агентства «Интерфакс».





Прибытие российских военных в эту бывшую португальскую колонию совпало с президентскими выборами, победу на которых одержал занимавший пост президента Филипе Ньюси.





Жасмин Опперман (Jasmine Opperman), эксперт по терроризму в Африке, считает, что целью России является подавление повстанческих сил для того, чтобы «можно было получить экономическую выгоду от нефтяной и газовой промышленности».









«То, что мы видим, является типичной российской стратегией, направленной на оказание влияния, — сначала на место приходит мягкая сила, а затем туда приходит жесткая сила», — подчеркнула она.





На этой неделе компания Facebook предприняла шаги против российской кампании по диффамации, направленной против восьми африканских государств. Ее сотрудники удалили аккаунты, ведущие к Пригожину, который обвиняется в Соединенных Штатах в предполагаемом вмешательстве в выборы 2016 года.



