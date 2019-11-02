Белорусские эксперты ведут сбор данных о российском влиянии в социальных сетях
"Данные нарративы направленные на дискредитацию Беларуси и белорусского народа. На основании различных фейков, они публикуют информацию, что белорусского народа не существует, Беларуси тоже никогда не было".
Известный медиактивист, координатор iSANS по Беларуси Антон Матолько анонсировал масштабные исследования российского влияния в беларуском сегменте соцсетей, пишет Польское радио.
Новой волне интенсификации интеграции Беларуси и России сопутствует интересный и пока что незаметный процесс. Россия расширяет свою информационную инфраструктуру в Беларуси. Восточный сосед синеокой действует коварно и сразу в нескольких направлениях. Значительное оживление касается российского влияния в социальных сетях, которые имеют все большее значение в процессе потребления информации среди белоруссов. Мы поразговаривали об этом с экспертом и известным блогером из Беларуси Антоном Матолько.
Мы владеем достаточной информацией о том, что происходит в традиционных белоруских СМИ. Однако сейчас все большее значение имеют социальные сети. Например, среди молодежи уровень проникновения соцсетей достигает почти 100%. Соответственно, там проходит колоссальный объем информации. Изначально нужно понять, что там происходит.
Уже в течение 6 недель мы проводим мониторинг локальных пабликов, проводим базовый сбор информации. В начале ноября будут представлены результаты данного мониторинга, а после этого, на основании полученных данных, можно будет проводить исследования.
Приблизительно о каком объеме информации сейчас идет речь?
В Беларуси 118 районов, в каждом из районов есть минимум один большой, значительный город и еще 2-3 города, поселения, имеющие свои собственные городские сообщества. Чаще всего они и называются, как и сам город. Туда люди приходят, чтобы прочесть местные новости, либо самим написать что-то о локальных событиях. В больших городах таких пабликов может быть несколько.
Соответственно, 118 умножаем минимум на три и получаем то количество страниц, которые постоянно надо мониторить. На самом деле, их будет даже больше. Конечно, нужно понимать, какие из них основные и действительно популярны: делим и вычитаем. После селекции, ежедневно просматриваем примерно 10-15 постов в каждом из этих сообществ. Делаем это вручную, так как соответствующие сервисы не приспособлены на нужды русского или белорусского языков.
Вы неоднократно заявляли, что именно во время такого мониторинга и выявляться русское информационное влияние. При помощи каких технологий это влияние осуществляться? Какие тактики манипуляций информацией применяются?
Технология простая — берут и публикуют информацию. Чаще всего они используют нарративы, которые создают прокремлевские, антибелорусские сайты. Данные нарративы направленные на дискредитацию Беларуси и белорусского народа. На основании различных фейков, они публикуют информацию, что белорусского народа не существует, Беларуси тоже никогда не было; белорусский язык - это калька с польского или украинского. Они пытаются всячески продемонстрировать то, что белоруссов как нации не существует. Из этого следует, что мы должны объединяться. Беларусь и Россия это уже не братские народы, а единый народ. Сейчас меняется посыл, который идет со стороны России. Такие изменения легко заметить особенно на примере антибелорусских сообществ.
Однако, главная аудитория антибелорусских пабликов — это аудитория, которая заинтересована подобной тематикой. Сейчас основная проблема в том, что перечисленная деструктивная информация может появиться в нейтральных городских сообществах.
Каким образом антибелорусский контент попадает в обычные аполитичные городские паблики?
Очень просто. В случае, если администратор безразлично относится к содержанию, не обращает внимание на идеологический аспект страницы, он пропустит антибелорусские фейки. Сейчас я назвал один из вариантов, существует еще коммерческая возможность продвижения такого контента. Стоимость публикации одного рекламного поста в таких сообществах колеблется от 2 до 15 евро. Это возможно даже за деньги.
Во время презентации на конференции ОБСЕ по вопросам человеческого измерения вы продемонстрировали слайд с предварительными результатами исследований русского влияния на паблики Вконтакте по Гомельской области. О чем свидетельствуют первые данные наблюдений?
На данном этапе я не могу и не хочу представлять точные результаты. Пока прошел слишком короткий период наблюдений и сбора информации — всего полтора месяца. Нам нужно минимум три месяца, чтобы хотя бы очертить объем информации и ее динамику. На примере Гомельской области была презентована концепция интерактивной карты, которая появится в результате сбора информации и будет демонстрировать всю республику. Любой человек или СМИ смогут использовать такую карту для поиска самых токсичных пабликов.
Где и когда стоит ожидать публикации полных результатов вашего исследования русского влияния на определенный сегмент социальных сетей в Беларуси?
Думаю, это произойдет в ноябре во время форума управления интернетом, который состоится в Минске. Презентация будет предназначена как для обычной публики, так и для белорусских силовиков - для спецслужб, которые работают с этой темой. К сожалению, мы видим, что белорусмкие спецслужбы понимают отдельные проблемы, связанные с конкретными медиа, однако им не хватает комплексного видения того, что происходит в белорусском пространстве социальных сетей.
Эдуард Жолуд
16:25 02/11/2019
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