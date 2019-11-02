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«Караев не помог». Блогеру Андрею Пауку снова приходят анонимные угрозы

Милиция не обнаружили криминала в предыдущем эпизоде.


Блогер и общественный активист из Октябрьского Андрей Паук снова получил анонимное послание, пишет Салідарнасць. Он опубликовал скриншот текста в соцсетях, сопроводив его замечанием: «Караев не помог».


В новом послании активиста предупреждают, что на свои жалобы он будет получать отписки. А в случае продолжения Пауку намекают на возможные последствия: «Статей в УК много, а основания найдутся».

Напомним, что 24 сентября блогер получил на вайбер текст с угрозами, отправленный с филлипинского номера.

Это произошло накануне суда по иску Паука к Октябрьскому РОВД. Активист требовал компенсацию в 25000 рублей за не нашедшие подтверждения обвинения в свой адрес.

В связи с получением угроз блогер обращался с заявлением в Следственный комитет. По его словам, судя по ответам следствия, «пока признаков преступления не обнаружено».
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