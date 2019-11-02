"Сейчас Беларусь серьезно взялась за это (активизировала переговоры по вступлению в ВТО после длительного перерыва – ИФ), и США приветствуют это", - сказала Мур.





При этом она обратила внимание, что присоединение к ВТО – "не политический процесс, а, скорее, технический вопрос". "Успех зависит от усердности работы технических экспертов", - подчеркнула временный поверенный. Однако добавила, что только этого недостаточно.





"Есть еще своего рода переменная - политическая воля, приверженность к либерализации торговли и соответствующие реформы. Члены ВТО желают видеть, насколько белорусское руководство привержено идеям либерального торгового режима и рынка", - подчеркнула Мур.





По ее мнению, вступление в ВТО может рассматриваться как один из элементов стимуляции внутренних реформ. "Надеюсь, что так и есть, пусть даже на это потребуется время. Вам можно рассчитывать на Соединенные Штаты в этом смысле", - сказала она.









"По ходу движения вперед мы поможем Беларуси произвести подобные изменения, чтобы все предприятия - частные и государственные, внутренние и иностранные - могли конкурировать на равных условиях", - продолжила дипломат. "Если будут равные условия, появится возможность и для американских предпринимателей работать в Беларуси", - заметила Мур.





Временный поверенный обратила внимание, что американское бизнес-сообщество давно является "краеугольным камнем" отношений двух стран. "И я сохраняю оптимизм в том, что по мере того, как будут улучшаться наши двусторонние отношения, и углубляться международные, будет стимулироваться и участие инвестиций со стороны Америки", - подчеркнула она. Мур также обратила внимание на то, что американские компании являются множителем для частных инвестиций, так как являются, по сути, знаком качества инвестиционного климата.





"Мы видели признаки того, что белорусские органы власти прислушиваются к словам лидеров бизнес-сообщества и инкорпорируют их предложения. Но необходимо сделать еще больше и как можно скорее", - считает Мур.



