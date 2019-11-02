Фото: belsat.eu





1 ноября около российского посольства в Минске прошел агитационный пикет «За независимость! За нашу и вашу свободу!», сообщает Белсат.





Около российского посольства собирали подписи о выходе из Союзного государства.





Участники пикета собирали подписи под петицией против интеграции Беларуси и России и о выходе нашей страны из Союзного государства.



