Пикет «За независимость! За нашу и вашу свободу!» прошел около российского посольства
Около российского посольства собирали подписи о выходе из Союзного государства
Фото: belsat.eu
1 ноября около российского посольства в Минске прошел агитационный пикет «За независимость! За нашу и вашу свободу!», сообщает Белсат.
Около российского посольства собирали подписи о выходе из Союзного государства.
Участники пикета собирали подписи под петицией против интеграции Беларуси и России и о выходе нашей страны из Союзного государства.
13:27 02/11/2019
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