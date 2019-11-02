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Пикет «За независимость! За нашу и вашу свободу!» прошел около российского посольства

Около российского посольства собирали подписи о выходе из Союзного государства

Фото: belsat.eu

1 ноября около российского посольства в Минске прошел агитационный пикет «За независимость! За нашу и вашу свободу!», сообщает Белсат.

Около российского посольства собирали подписи о выходе из Союзного государства.

Участники пикета собирали подписи под петицией против интеграции Беларуси и России и о выходе нашей страны из Союзного государства.
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