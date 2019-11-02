"Правозащитники за свободные выборы" напоминают, что 21 октября Брестская областная избирательная комиссия лишила активиста "Молодежного блока" Владислава Сысу, который выдвигался от Белорусской социал-демократической Грамады, статуса кандидата в депутаты. Поводом стало "отсутствие постоянного места жительства в Беларуси".





Комиссия сослалась на факт временного выезда Владислава на учебу в магистратуру Варшавского университета, куда он поступил в прошлом году. А также на интервью активиста "Еврорадио", где он сказал следующее: "летом я постоянно нахожусь в Беларуси, а остальное время в Польше".









По мнению комиссии, это нарушает часть 2 статьи 57 Избирательного кодекса, которая предусматривает, что кандидат в депутаты должен постоянно проживать на территории Беларуси. При этом Сыса имел и имеет постоянную белорусский прописку.





Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов отказала в удовлетворении жалобы Владислава Сысы.