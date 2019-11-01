На Украине возбудили уголовное дело против Кличко

Виталий Кличко

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Об этом передает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.





Сообщается, что дело возбуждено по требованию Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС). Ранее ВАКС вынес постановление, внеся сведения в Единый реестр досудебных расследований. «По состоянию на 31 октября досудебное расследование в указанном производстве продолжается», — сообщили в НАБУ.









НАБУ открыл дело в отношении мэра Киева по подозрению в возможном злоупотреблении властью. Оно касается возможного хищения бюджетных средств при реконструкции Шулявского моста в Киеве. В НАБУ отметили, что не расследуют факта возможной государственной измены со стороны Кличко и двух его заместителей.





4 сентября украинское правительство согласовало увольнение Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА). По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, постановление вскоре поступило президенту Владимиру Зеленскому, который и принял окончательное решение об отстранении Кличко от занимаемой должности. В тот же день мэр Киева назвал свое увольнение незаконным, пишет Лента.ру









О решении президента Украины уволить Кличко стало известно в конце июля, однако 14 августа старый состав кабмина отказался согласовывать это решение. Чиновник обвинял команду украинского лидера в непрофессионализме, в ответ на это глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявлял, что мэр потерял контроль над городом.



