Первого ноября состоялось заседание окружной комиссии Брестского-Пограничной округа №4, на котором рассматривался вопрос вынесения предупреждений независимому кандидату, противнику завода АКБ Владимиру Морозу. В результате замечаний у комиссии накопилось столько, что Мороза единогласно исключили из предвыборной гонки.





В начале заседания председатель комиссии Надежда Зайцева сообщила, что в комиссию поступило много материалов, которые показывают, что Владимир Мороз нарушил правила ведения агитации.









В чем заключались нарушения?

Владимир Мороз представил в комиссию незаверанную копию приказа о предоставлении ему отпуска. Комиссии не понравилось, что документ он принес поздно и он без печати. Члены комиссии увидели в этом нарушение 77 статьи Избирательного кодекса.





Инициативная группа кандидат разместила в социальных сетях информацию о встрече с Морозом, которая должна была состояться 31 октября. Но об этой встрече кандидат за два дня до нее не сообщил в комиссии, как того требует законодательство. В результате встреча не состоялась, и поэтому кандидат и его инициативная группа не считают это нарушением.





Также комиссии не понравилась предвыборная программа Владимира Мороза, напечатанная в газете "Заря над Бугом". "Мы столкнулись с несправедливым судом, милицейским беспределом, бездействием чиновников...".





Именно эти слова комиссия посчитала "информацией, которая порочит честь государственных органов и судебной системы". "Это подрывает статус нашего государства!", - заявила одна из членов комиссии.









И самое интересное. По словам комиссии, они получили заявления от нескольких граждан - жителей Бреста, которые жаловались на листовки от инициативной группы Владимира Мороза.





В этих листовках без выходных данных брестчан приглашают прийти на митинг третьего ноября, который будет проходить в рамках предвыборного пикета Мороза.





Также, по словам членов комиссии, листовки были найдены в гимназии №6, на остановках, столбах и других местах, на которых не предусмотрено размещение агитационных материалов.





В листовках написано "Сменим коррумпированную власть", что комиссия посчитала призывом к смене власти. Инициативная группа и сам Мороз утверждают, что это провокация и они не распространяли такие листовки.





Они считают, что искать того, кто от имени активистов распространял листовки, должна искать милиция. Ведь очевидно, что это было сделано для того, чтобы кандидату было вынесено предупреждение.





Спор между комиссией и инициативной группой Владимира Мороза был очень эмоциональным. В конце из зала был удален блогер Александр Кабанов, который вел прямую трансляцию заседания на Youtube.





Комиссия проигнорировала мнения и аргументы инициативной группы и в результате единогласно проголосовала за отмену регистрации Владимира Мороза кандидатом в депутаты.







