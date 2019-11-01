На очередную "элегантную победу" власти потратят $18 млн





В проекте закона "О республиканском бюджете на 2020 год", который 1 ноября обнародовала депутат Анна Канопацкая, указано: на проведение выборов и референдумов государство планирует потратить более 36 миллионов 836 тысяч рублей, что составляет без малого 18 миллионов долларов (по курсу Нацбанка на 1 ноября).





Напомним, на проведение парламентских выборов в этом году было выделено 22,2 миллиона рублей (более 11 миллионов долларов). При этом, как ранее сообщала глава ЦИК Лидия Ермошина, основная часть денег — 17 миллионов рублей — пойдет на зарплату членов избиркомов.