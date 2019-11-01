Кем на самом деле является главред рогаческой районки Шишкин?

Тем не менее с помощью фейковых страниц любой исполкомовец или директор школы может жить активной сетевой жизнью. Но иногда эта активность принимает, мягко говоря, неожиданные формы.





Недавно мы писали о кандидате в новый состав Совета Республики от Гомельской области — редакторе рогачевской районной газеты «Свабоднае слова» Андрее Шишкине.





Напомним, в 2014 году он стал фигурантом скандала, так как размещал на сайте газеты – печатного органа исполкома — материалы антибелорусской направленности разных авторов, в основном связанных с российским пропагандистским ИА «Регнум», транслировавшие деструктивные взгляды на беларусскую историю, язык, нацию вообще.





После резонанса в СМИ подобные публикации на сайте газеты прекратились.





Журналисты Reform.by решили узнать, действительно ли отошел от «черносотенских» позиций за минувшие пять лет и кем сегодня является рогачевский главред Андрей Шишкин, который завтра почти со 100%-ой вероятностью станет сленом Совета республики.





Спойлер: не только не сменил позицию, но и начал активно распространять материалы сомнительного характера.





Экстремальные новости Рогачева

В социальной сети «ВКонтакте» мы заметили личный аккаунт якобы жителя Рогачева под именем «Иван Рогачев» с почти тремя тысячами друзей (это около 1/11 населения Рогачева). На аватарке у него стоит фото мемориального камня с рогачевского замчища с надписью «Свободные новости Рогачева».





Его записи – это в основном репосты материалов из группы и с сайта газеты «Свабоднае слова». Но они перемежаются совсем другим контентом, вовсе не безобидным.





«Иван Рогачев» уже несколько лет десятками и сотнями репостит записи агрессивных пророссийских пабликов: «Змагар – использованная прокладка», «Антимайдан Беларусь», «Гомель против» и так далее. На случай удаления страницы она заархивирована здесь.





#1#





Содержание постов вполне может подойти под определение экстремистских материалов из закона РБ «О противодействии экстремизму» и направлено на разжигание всевозможной розни. Потому что в них есть:





- оскорбления (в том числе нецензурные) и пропаганда насилия в отношении социальных групп (оппозиционно настроенных людей — «змагаров»),





- травля конкретных демократических активистов с именами и фото;





- антиевропейская, антиамериканская, антиукраинс я и пророссийская пропаганда;





- разжигание национальной и религиозной розни в отношении поляков, евреев, католиков, униатов;





- оскорбление белорусского языка и его носителей;





- искажение истории Беларуси, пропаганда ее «пророссийской» версии, издевки над «литвинами» и шляхтой,





- оскорбление исторических деятелей, например Калиновского, Костюшки, или отрицание их принадлежности к беларусской истории, и т.д.





#2#





Во всяком случае, в материалах, которые репостит владелец аккаунта — вроде картинки с надписью «Дави г**но» и асфальтоукладчиком, который давит человечков в цветах флагов Украины, Польши и ЛГБТ — экстремизма точно не меньше, чем в кричалке «Хто не скача, той…» и аббревиатуре из четырех английских букв, выражающей презрение к полицейским. А последние внесены в Республиканский список экстремистских материалов.





Журналисты Reform.by полагают, что за аккаунтом «Иван Рогачев» стоит не кто иной, как главный редактор «Свабоднага слова» Андрей Шишкин.





«На общественных началах»

Очевидно, что аккаунт тесно связан с газетой «Свабоднае слова» и выполняет функцию не личной страницы какого-то человека, а репрезентации издания и распространения его контента – вдобавок к официальному паблику.





На странице местом жительства указан Рогачев, датой рождения – 9 мая 1945 года, местом работы — группа «Новости Рогачева» (официальная группа газеты «Свабоднае слова»). Данные об образовании фейковые. Так же очевидно, что «Иван Рогачев» – это не имя и фамилия пользователя.





Отметим, что страница ведется с осени 2012 года, и с тех пор на ней было сделано почти 9 тысяч записей – это в среднем больше трех ежедневно, без выходных. И в основном это перепосты «Свабоднага слова», по двадцать кряду во многие дни. Вряд ли возможно, что даже самый преданный фанат рогачевской районки будет бесплатно и так упорно трудиться на протяжении семи лет.





Reform.by проанализировал содержание аккаунта «Ивана Рогачева» и обнаружили, что от момента создания и как минимум до конца 2015 года это был официальный аккаунт газеты. Страничка называлась «Свабоднае слова», на аватарке у нее стоял логотип газеты, а человек, который вел аккаунт, отвечал на вопросы читателей в комментариях от имени газеты.





Хотя официальная группа газеты была создана раньше, до октября 2012 года она почти не велась. С 1 октября 2012-го в личном профиле газеты и в группе стали появляться одни и те же ссылки на сайт с разницей в пару минут – очевидно, их публиковал один человек. При этом лайков на странице профиля было намного больше, чем у таких же постов в группе.





Можно предположить, что подписчиков в группе было мало, и главным каналом в соцсети был именно личный профиль газеты. Ведь профиль мог добавлять в друзья сотни людей, а для группы возможность рассылать приглашения была ограничена.





С начала 2016 года посты в группе стали появляться гораздо чаще. В этот же период (с января до июня) личный профиль «Свабоднае слова» переименовывается в «Иван Рогачев» и перестает открыто действовать от имени газеты.





А с ноября 2016 года «Иван» начинает ставить на своей стене не ссылки на сайт газеты, а репосты из группы, которая к тому времени набрала больше подписчиков и стала более активной. Так продолжается и по сей день.









Судя по стилистике записей и комментариев, страницу все это время ведет один человек. При этом записи на странице со ссылками на сайт иногда делали иные сотрудники «Свабоднага слова» — например, ответственный секретарь газеты Ирина Федорович.





Можно сделать однозначный вывод, что ведением страницы занимается работник редакции газеты. Хотя сам «Иван Рогачев» утверждал в комментариях, что он лишь помогает газете «на общественных началах». Видимо, сказано это было в расчете на короткую память пользователей соцсети: в море контента большинство из них не вспомнит, что именно этот аккаунт раньше назывался «Свабоднае слова».





Красный путь

Вернемся немного назад, чтобы проследить идейную трансформацию странички. Итак, мы имеем официальный профиль районной газеты с тысячами рогачевцев в друзьях, для которых он является источником местных новостей.





Но уже в августе 2013 года в нем начинают появляться не соответствующие статусу записи. Первая из них – репост из группы «Мы патриоты Белой Руси!» — начинается так: «Бело-красно-белый флаг (в народе – БЧБ, сало-мясо-сало) – символ свядомых змагаров (лицьвинов)…».





В течение нескольких дней появляется множество репостов из групп «Змагар = Нацист», «Мы против оранжевой «революции» в Беларуси», «Красный путь». Затем три года — практически полное затишье.





Наконец летом 2016 года, в период парламентской кампании, когда на сайте газеты печатались пасквили на рогачевских оппозиционных активистов, на уже переименованной странице «Иван Рогачев» появляется вот такая картинка – не репост, а загруженная самим пользователем.





Еще полгода «Иван» репостит разнообразные «черносотенские» группы время от времени, а с весны 2017-го начинает делать это постоянно — и продолжает до сих пор. Все это подписчики странички получают вперемешку с новостями «Свабоднага слова».





Кто же из работников редакции может заниматься подобным в районной газете? Все содержание таких изданий, в том числе их официальных и неофициальных страниц в соцсетях, насколько нам известно из опыта коллег, обычно отслеживается и полностью вычитывается исполкомом, а до того, во избежание проблем, — главным редактором.





Так происходит почти в любом СМИ, но в государственном – тем более. Следовательно, и Андрей Шишкин не мог не знать о том, что в аккаунте его газеты публикуются материалы экстремистского характера.





Кстати, представители сообщества «Гомель против» зачем-то хотели связаться с «Иваном».





Если главному редактору было известно о неуместном и даже незаконном контенте, почему он не отреагировал и не потребовал удалить его? Не потому ли, что публиковал его сам?





Г. Андреев

Обнаружился и еще один интересный казус. На сайте газеты во время парламентских выборов 2016 года, 26 июля, был опубликован материал под названием «Пикет оппозиции в Рогачеве получился малочисленным и плохо организованным».





В нем три фото и небольшой текст о провале и вообще недостойности местных оппозиционеров. Имени автора под текстом нет. Но есть гиперссылка, ведущая на… страницу «Ивана Рогачева», где был опубликован этот же текст и эти же фото. Стала бы государственная газета ссылаться на анонима из соцсетей и перепечатывать у него тенденциозный пост на политическую тему? Вряд ли.





Но мы вдобавок нашли точные доказательства того, что это не аноним, а работник редакции. Две из трех фотографий на сайте были загружены в версии, скачанной из «Вконтакте», т.е. с измененными именами файлов и очищенными исходными данными. Но третью, видимо, по ошибке, загрузили из оригинального файла. В ней остался весь EXIF.





Мы видим, что фото было снято на Canon 600D 25 июля, файл имеет присвоенный камерой номер – 9622. В ближайших публикациях на сайте мы нашли другие фото, снятые на эту же камеру фотокорреспондентом Раисой Боровой.





Последовательность нумерации также не выбивается: фото, снятое 8 июня, имеет номер 8141, а 29 июля – 9953. То есть съемку пикета вела корреспондентка редакционной камерой. А затем эти фото оказываются в распоряжении «Ивана Рогачева», он делает пост в соцсети, и на него ссылается сайт газеты.





Через несколько месяцев еще одно фото из этой статьи, с падающим стендом, нашлось в другой публикации на сайте уже с оригинальным именем файла (видно в адресной строке)





Если полистать сайт больше, можно обнаружить ряд политических материалов, направленных против «оппов», в первую очередь того же Дениса Дашкевича – с ним газета и Шишкин раньше даже судились.





Материалы написаны все тем же характерным языком с оборотами вроде «истерические выпады», «псевдополитическое отребье», «местные маргиналы» и т.д. Подписываются такие тексты псевдонимом «Г.АНДРЕЕВ».





Его же перу принадлежат заметки об итогах заседаний в исполкоме и, например, репортаж с выставки «СМИ в Беларуси», где было представлено и «Свабоднае слова». То есть это один из псевдонимов главного редактора – его и зовут Андрей Геннадьевич.





Его авторству принадлежат все «очерняющие» политические тексты на сайте – другие сотрудники таких не пишут. Можно полагать, что и та заметка о пикете за авторством «Ивана Рогачева» написана самим Шишкиным, а маневр с перепостом из соцсети придуман для того, чтобы не портить свою репутацию.





Питерский журфак, моряк, любитель мотоциклов

Чтобы не основываться на догадках, мы решили узнать о Шишкине больше. В интернете о нем нет практически никакой информации, кроме даты рождения – 7 мая 1972 года. Он уже был депутатом — в райсовете 27-го созыва, т.е. с 2014 по 2018 год, а также возглавлял районную организацию «Белой Руси».





От источников Reform.by мы узнали, что Андрей Шишкин почти всю жизнь живет в Рогачеве и всю журналистскую карьеру работает в «Свабодным слове»: начинал корреспондентом, затем стал редактором, а должность руководителя получил после выхода на пенсию прежнего главреда, в конце нулевых годов.









Журналистское образование Шишкин получил заочно в Санкт-Петербургском государственном университете в середине 90-х после учебы, как нам сказали, в «мореходном училище» и работы в море (на гражданских судах). По словам знакомых, Шишкин очень интересуется техникой, мотоциклами и так далее.





Просматривая записи на странице «Ивана Рогачева», мы заметили: в первые дни после создания странички запись на ее стене сделал некто Петр Солдатов. Содержание записи уже не отображается, но владелец странички прокомментировал ее: «Петро, в Москву захотел? А как же «Владимирский централ»?».





Этот комментарий, кстати, оказался единственной записью владельца страницы, где проскочило нечто личное. По обращению очевидно, что он давно знаком с этим Петром, к тому же он включен в число «лучших друзей».





На странице Солдатова указано образование – СПбГУ, журфак, заочное, выпуск 1996 года. Как мы помним, там и примерно в то же время учился и Шишкин – вероятно, они были однокурсниками.





В пользу версии о том, что Иван Рогачев = Андрей Шишкин, говорит и тот факт, что в 2014 году на стене профиля публиковала картинки и приглашения в игры одна 10-летняя девочка – она у него тоже в «лучших друзьях».





Профиль девочки в ВК давно удален, а вот в «Одноклассниках» удалось подтвердить ее имя и возраст и установить, что это дочка редактора: нашлись их подписанные совместные фото. (Кстати, в той соцсети нашелся фейковый профиль, аналогичный «Ивану Рогачеву», но уже под именем «Всадник Апокалипсиса» и без экстремистских материалов).





В конце концов, группы и паблики, на которые подписан «Иван Рогачев», соответствуют биографии и интересам Андрея Шишкина: в списке много групп о мотоциклах, о разнообразном оружии, а также сообществ радиолюбителей.





Соцсеть позволяет отслеживать комментарии открытых профилей на чужих страницах, и мы заметили, что «Иван Рогачев» в одной российской группе ищет себе радиоприемник. В комментариях он рассказал, что любит ловить УКВ-радио в поездках и командировках. Отметим, что радиосообщение в море ведется именно в УКВ-диапазоне, а Шишкин был моряком.





Неанонимный аноним

Просмотрев другие комментарии «Ивана Рогачева», увидев его манеру письма и то, как он яростно спорит с людьми, которые негативно высказываются о властях или, например, возмущаются обязательной подпиской на «Свабоднае слова», сопоставив все найденные факты, мы уже не сомневались, что под этим псевдонимом действует именно Андрей Шишкин.





И тут коллеги-журналисты подсказали нам мобильный номер главреда рогачевской районки (телефоны редакторов СМИ обычно известны многим их коллегам из разных изданий). О правильности номера свидетельствовал даже Viber, но для полной уверенности мы позвонили по телефону. Человек, взявший трубку, подтвердил, что является главным редактором «Свабоднага слова» Андреем Шишкиным (у редакции имеется аудиозапись).









Номер нам нужен был для того, чтобы точно доказать принадлежность страницы «Иван Рогачев» Андрею Шишкину. Соцсеть «Вконтакте» позволяет это сделать очень просто. Для восстановления пароля соцсеть просит ввести номер телефона и указать фамилию владельца страницы.





В случае совпадения данных соцсеть покажет профиль, зарегистрированный на данный номер, и предложит сменить пароль через смс-код. Этот этап нам уже не нужен, поскольку мы доказали все, что хотели: страница «Иван Рогачев» зарегистрирована на мобильный номер Андрея Шишкина.









То есть именно он делал все эти публикации и репосты на протяжении нескольких лет.





#3#





Итак, мы имеем аккаунт, который, получив трехтысячную аудиторию как страничка газеты, стал анонимным и теперь работает на грани пропаганды национальной, религиозной и социальной вражды, призывает к насилию и убийствам, оскорбляет язык и историческое прошлое белорусской нации.





Убедительна ли версия, что его ведет именно г-н Шишкин, решайте сами. Но то, что он лично связан с этим аккаунтом, сомнений не вызывает.









«Выступившие в его поддержку руководители отметили деловые качества кандидата, подчеркнув, что этот человек сможет достойно представлять Гомельскую область в Совете Республики», — написала о выдвижении Шишкина соседняя районка «Чечерский вестник».





Достойно ли?