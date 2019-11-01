Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Кирилл Живолович выступил по радио с предвыборной программой Лукашенко

Главный редактор еженедельника «БелГазета» Кирилл Живолович, баллотирующийся в Палату представителей, в своем пятиминутном агитационном выступлении зачитал предвыборную программу кандидата в президенты Александра Лукашенко образца 1994 года вместо своей. Эфир состоялся на радиостанции «Минск» утром 31 октября.

Кирилл Живолович, выдвигающийся от Белорусской социал-демократической Громады по Свислочскому избирательному округу № 94, лично от себя озвучил только приветствие и две заключительные фразы: «Меня зовут Кирилл Живолович. Серебрянка и Лошица — это моя территория».

«В таком формате можно выступать даже со Статутом ВКЛ — никакого эффекта пять минут в семь утра по радио дать не могут. С таким же успехом можно было бы выделить всем кандидатам ровно по пять минут в общественной уборной. Это имитация избирательного процесса, а не должные и равные условия для общения с избирателями», — заявил кандидат БелаПАН.
BAJ.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Бурбалкі 30 10 2019
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется
Валерий Щукин
Фиаско генерала Носкевича
Сергей Балыкин
Рейтинг Doing business – все относительно
Петр Рудковский
Разгубленыя мужчыны галасуюць за папулістаў?


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru