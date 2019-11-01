Кирилл Живолович, выдвигающийся от Белорусской социал-демократической Громады по Свислочскому избирательному округу № 94, лично от себя озвучил только приветствие и две заключительные фразы: «Меня зовут Кирилл Живолович. Серебрянка и Лошица — это моя территория».



