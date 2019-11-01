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"Коллективный Лукашенко" и не заметит исчезновения самого Лукашенко

Лукашенко ошибается, что без него развалится страна, когда жалуется, что, дескать, даже в отпуск сходить некогда. Его же стараниями в стране уже давно вырос "коллективный Лукашенко", который контролирует все процессы. Случись что с самим Лукашенко, никто и не заметит его отсутствия.

"Коллективный Лукашенко" и не заметит исчезновения самого Лукашенко
Лукашенко объявил, что практически неделю его не будет в Беларуси – собрался в Арабские Эмираты, чтобы "хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот залив". Мимоходом он обронил, что это не полноценный отпуск: мол, "у президента нет заместителей".

Что примечательно: Лукашенко заговорил об этом в Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова, который посетил 30 октября. Странное место для разговоров про отпуск, не правда ли?

Беларуская праўда попросила политолога Сергея Марцелева расшифровать "отступление от темы".

- Лукашенко анонсировал недельную поездку в ОАЭ. "Хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот залив. Отпуск не получится. У президента нет заместителей", сообщил Лукашенко. Какой смысл, на ваш взгляд, вложен в эту фразу – печаль по отпуску либо сожаление об отсутствии заместителей?

- Лукашенко не первый раз повторяет фразу об "отсутствии заместителя". Тоже самое он говорил полтора года назад и тоже в связи с поездками в ОАЭ.

Мне кажется это ментальная установка “контролировать все” – начиная от “угрозы НАТО” на границе и заканчивая “обосранными коровами”. Он в самом деле уверен, что без него все развалится. 

Получив абсолют власти в 1996 году, этот человек пытается монетизировать ее полным контролем над бизнесом, общественно-политическими процессами в стране, государственной администрацией. 

На деле это жеманство: давно вырос “коллективный Лукашенко”, его окружение, которое контролирует все процессы. Случись что с реальным Александром Григорьевичем, никто и не заметит его отсутствия. 

А видео с ним по ТВ можно вставлять и старое. Он и так в кадрах новостей не отличается разнообразием.


- Имеют ли под собой основания разговоры о возможном изменении Конституции и конституционном референдуме? Собирается ли Лукашенко делиться своими полномочиями с кем бы то ни было? Или за разговорами о конституционном референдуме скрывается нечто иное?

- Не вижу объективных предпосылок для изменений в Конституции. РФ забрала “налоговый маневр”? Это 360 млн долларов в год, цифра большая, но не критичная для бюджета страны. Вряд ли ради этого Лукашенко на коленях поползет в “Союзное государство “. 

Косметические уступки по расчетам во внутреннем аналоге SWIFT и налоговому законодательству будут, но это рассчитано на общественное мнение, не касается неких наднациональных органов власти или единого эмиссионного центра.

А спекуляции вокруг “Конституционного акта ” и референдума продолжаются не первый год, благодатное поле для политиков – аналитиков. Не зря Макей недавно созвал представителей негосударственных СМИ, его послание было четким: никто не собирается сдавать независимость.

- На Ближнем Востоке предпочитают работать не по государственной линии, а через членов семьи, хоть в Беларуси это и не принято. "Поэтому у меня старший сын в роли помощника постоянно курирует эти сферы. И они на это идут", – заявил Лукашенко, как бы оправдываясь за частые визиты в Эмираты Что связывает семью Лукашенко с ОАЭ?

- "На Ближнем Востоке предпочитают работать не по государственной линии, а через членов семьи". Лукашенко, я думаю, оправдывается не за своего гонца Виктора, а за тот факт, что ни разу во время его визитов он не был принят президентом, официальным главой ОАЭ. 

Странное отношение к протоколу. Принимает свиту Лукашенко наследный принц Абу-Даби. Арабские друзья беларуского главы государства также получили плюшки в синеокой: крупный подряд на строительство коммерческой недвижимости в центре столицы и около семидесяти гектаров девственной природы на Логойщине. 


Весьма щедро. Только мало понятна мотивация. За "обмакнуть ноги в заливе"? Во всяком случае, крупных арабских кредитов и инвестиций в сельское хозяйство, как обещал Лукашенко, пока не видно.
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