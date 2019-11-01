



Как сообщает местное издание La Vanguardia, очереди перед судебными учреждениями образовались в крупнейших городах страны — Жироне, Таррагоне, Льейде и в Барселоне. Активисты хотят заявить о своей виновности по тем же статьям, по которым были осуждены лидеры движения.





Акцию поддержал и президент Женералитета Каталонии Ким Торра. Как пишет El Pais, в четверг утром Торра и ряд каталонских чиновников пришли ко Дворцу правосудия Барселоны и тоже оформили «явки с повинной».





«Нас не может пугать реализация наших прав, даже несмотря на постоянные угрозы, даже несмотря на пренебрежение, с которым к нам относятся», — заявил Торра.









Глава Каталонии и другие активисты требуют, чтобы в отношении них открыли дела об участии в демонстрациях за независимость Каталонии в 2017 году и об участии в референдуме о независимости 1 октября 2017 года, который власти Испании признали незаконным.