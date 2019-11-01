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Каталонцы начали необычную акцию в поддержку своих лидеров: просят возбудить дела против себя

Сотни жителей Каталонии отправились в суды разных городов страны, чтобы оформить «явку с повинной» в знак солидарности с лидерами движения за независимость региона от Испании, которые отбывают тюремные сроки, пишет ВВС.


Как сообщает местное издание La Vanguardia, очереди перед судебными учреждениями образовались в крупнейших городах страны — Жироне, Таррагоне, Льейде и в Барселоне. Активисты хотят заявить о своей виновности по тем же статьям, по которым были осуждены лидеры движения.

Акцию поддержал и президент Женералитета Каталонии Ким Торра. Как пишет El Pais, в четверг утром Торра и ряд каталонских чиновников пришли ко Дворцу правосудия Барселоны и тоже оформили «явки с повинной».

«Нас не может пугать реализация наших прав, даже несмотря на постоянные угрозы, даже несмотря на пренебрежение, с которым к нам относятся», — заявил Торра.


Глава Каталонии и другие активисты требуют, чтобы в отношении них открыли дела об участии в демонстрациях за независимость Каталонии в 2017 году и об участии в референдуме о независимости 1 октября 2017 года, который власти Испании признали незаконным.
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