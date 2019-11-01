Рымашевскому угрожали

31 октября в Минске состоялась запись официальных теледебатов по Чкаловскому избирательному округу № 96. Участие в них среди других принял сопредседатель БХД Виталий Рымашевский, который является доверенным лицом кандидата в депутаты Надежды Гацак.





По словам Виталия Рымашевского, в конце эфира ведущий несколько раз сказал ему, что ему следует готовиться к искам от учителей за слова о фальсификации избирательной кампании в Беларуси.





"Я считаю, что Кривошеев не имел права делать такие замечания. Он не юрист и не находится на той должности, чтобы заявлять такое. Поэтому я расцениваю его слова как угрозу и попытку политического давления. Тем более, что о фальсификации выборов в Беларуси неоднократно заявлял сам Лукашенко. Свидетельствовали об этом и международные наблюдатели от ОБСЕ", - подчеркнул Рымашевский.