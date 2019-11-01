Рымашевскому угрожали
Пресс-служба Белорусского Христианской Демократии БХД сообщила об угрозах и попытке политического давления со стороны ведущего телерадиокомпании "Беларусь-3" при записи предвыборных теледебатов.
31 октября в Минске состоялась запись официальных теледебатов по Чкаловскому избирательному округу № 96. Участие в них среди других принял сопредседатель БХД Виталий Рымашевский, который является доверенным лицом кандидата в депутаты Надежды Гацак.
По словам Виталия Рымашевского, в конце эфира ведущий несколько раз сказал ему, что ему следует готовиться к искам от учителей за слова о фальсификации избирательной кампании в Беларуси.
"Я считаю, что Кривошеев не имел права делать такие замечания. Он не юрист и не находится на той должности, чтобы заявлять такое. Поэтому я расцениваю его слова как угрозу и попытку политического давления. Тем более, что о фальсификации выборов в Беларуси неоднократно заявлял сам Лукашенко. Свидетельствовали об этом и международные наблюдатели от ОБСЕ", - подчеркнул Рымашевский.
Источник: spring96.org
10:12 01/11/2019
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