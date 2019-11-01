Безвластие: Лукашенко - в Эмиратах, Румас - в Ташкенте

В Ташкенте 1-2 ноября пройдет заседание Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Беларусь имеет статус наблюдателя в этой организации.





На пятницу запланированы переговоры Румаса с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и другие двусторонние встречи, передает БелТА со ссылкой на пресс-службу правительства.





Заседание Совета глав правительств ШОС состоится 2 ноября. В повестке дня – обсуждение шагов по углублению сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также обмен мнениями по широкому кругу вопросов экономического развития.









Ранее Лукашенко, выступая этим летом на саммите ШОС в Шанхае, заявил, что в условиях существующих угроз и неспособности сильных и влиятельных стран справиться с этими угрозами, возрастает роль таких организациях как ШОС.





"Шанхайская организация сотрудничества в силу своего политического влияния и экономического потенциала вполне созрела для того, чтобы более активно и настойчиво способствовать выстраиванию международной политики на принципах мира, взаимного уважения и равноправия", – говорил тогда Лукашенко.





Шанхайская организация сотрудничества была учреждена в 2001 году. Ее государствами-членами являются Индия, Казахстан, КНР, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан.





Еще четыре страны – Беларусь, Афганистан, Иран и Монголия – имеют статус государства-наблюдателя. Беларусь получила его в 2015 году.













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