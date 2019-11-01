Украина хочет за 5 лет максимально приблизится к членству в ЕС

Темой переговоров стали пути укрепления сотрудничества Киева и Брюсселя в рамках программы "Восточное партнерство", передает DW.





Киев надеется на "особый формат" отношений в рамках "Восточного партнерства" и заинтересован в заключении так называемого промышленного безвиза - Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA), которое станет "значительным шагом на пути евроинтеграции".





Украина стремится через пять лет "максимально приблизиться к членству в ЕС" и в этой связи нуждается в помощи со стороны Брюсселя, отметил Гончарук.





В свою очередь, Даниэльсон также отметил важность переговоров по вопросу ACAA. Он договорился с премьером Украины обсудить реализацию этого процесса позже.









На переговорах Гончарук также напомнил о проектах, о которых шла речь в отчете ЕС "Поддержка региона Азовского моря: предложения по дополнительным мерам" - в частности, по сбору и переработке отходов в Мариуполе и по развитию троллейбусного транспорта в Херсоне. Вместе с тем украинский премьер призвал ЕС инвестировать в морские порты Мариуполя и Бердянска.