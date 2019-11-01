Николай Масловский. Фото dev.by





Николай Масловский зафиксировал два нарушения избирательного законодательства со стороны Марии Василевич и еще одного кандидата – Геннадия Насевича, баллотирующегося от Коммунистической партии Беларуси. Их плакаты, размещенные на стендах «Выборы-2019», не содержали выходных данных. Масловский написал жалобы в окружную комиссию, однако ответа на них так и не получил.





Зато уже на следующий день, по словам блогера, кто-то развесил на стендах плакаты с его фотографией, которую он ранее разместил в социальных сетях с целью получения финансовой поддержки от избирателей. Поддельные плакаты не содержали выходных данных. Блогер снял про это видеоролик, в котором заявил, что это провокация, и плакаты он не развешивал.