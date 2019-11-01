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Поддельные плакаты, несостоявшееся заседание, снятие с эфира. Что происходит вокруг кандидата Масловского?

Блогер и выдвиженец от Объединенной гражданской партии Николай Масловский баллотируется в депутаты по Кальварийскому округу № 104 (Фрунзенский район Минска). По этому же округу выдвигается обладательница титула «Мисс Беларусь», активистка БРСМ, продвигаемая лично Александром Лукашенко 22-летняя Мария Василевич. И именно из-за такой конкуренции, по мнению Николая Масловского и ОГП, блогера очень хотят поскорее снять с выборов. Что же произошло?

Николай Масловский. Фото dev.by

Николай Масловский зафиксировал два нарушения избирательного законодательства со стороны Марии Василевич и еще одного кандидата – Геннадия Насевича, баллотирующегося от Коммунистической партии Беларуси. Их плакаты, размещенные на стендах «Выборы-2019», не содержали выходных данных. Масловский написал жалобы в окружную комиссию, однако ответа на них так и не получил.

Зато уже на следующий день, по словам блогера, кто-то развесил на стендах плакаты с его фотографией, которую он ранее разместил в социальных сетях с целью получения финансовой поддержки от избирателей. Поддельные плакаты не содержали выходных данных. Блогер снял про это видеоролик, в котором заявил, что это провокация, и плакаты он не развешивал.


Реакция окружной комиссии не заставила себя долго ждать, и Николая Масловского вызвали на заседание 30 октября для рассмотрения жалобы о «распространении» им фотографий без выходных данных. Николай Масловский хотел приехать на него не один, были приглашены другие блогеры, журналисты, а также наблюдатели от ОБСЕ. Однако, как сообщил в Facebook политик Анатолий Лебедько, в последний момент заседание отменили. Стоит отметить, что Масловский не смог доехать до окружной комиссии, так как его остановила ГАИ для очень долгой проверки документов.


В этот же вечер, 30 октября, на телеканале «Беларусь-3» транслировались выступления кандидатов в депутаты по Кальварийскому округу. Однако выступление Николая Масловского в эфир не вышло.

Причины цензуры станут известны в ближайшее время. Как и то, будет ли все-таки вынесено кандидату предупреждение или нет.
Источник: elections2019.spring96.org
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