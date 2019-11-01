В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

В характеристике указано, что на КГБ Путин работал с 1975 года и активно участвовал в работе спецслужбы. Отмечается, что 23-летний Путин "постоянно повышает свой идейно-политический уровень". Он "морально устойчив" и пользуется заслуженным авторитетом у сослуживцев.





В свободное время Путин занимался спортом и был мастером спорта СССР по дзюдо и самбо.





Путин в 1985-1990 годах работал в ГДР по линии Первого главного управления КГБ, которое отвечало за внешнюю разведку, и был директором Дома дружбы СССР-ГДР в Дрездене.









Второй рассекреченный документ – дополнение к личному листку по учету кадров Валентины Матвиенко. Там содержится информация о занимаемых ей должностях с 1977 года. Она была секретарем Ленинградского обкома и исполняющим обязанности председателя исполкома Ленинградского городского совета народных депутатов.





В Кремле прокомментировали ситуацию с общественным интересом, который вызывают факты и документы, связанные с прошлым Путина.





"Да, считаем закономерным такой интерес", – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.