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В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Архивный комитет Санкт-Петербурга рассекретил несколько документов, которые касаются первых лиц страны, в том числе Владимира Путина и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, передает телеканал "78".

В характеристике указано, что на КГБ Путин работал с 1975 года и активно участвовал в работе спецслужбы. Отмечается, что 23-летний Путин "постоянно повышает свой идейно-политический уровень". Он "морально устойчив" и пользуется заслуженным авторитетом у сослуживцев.

В свободное время Путин занимался спортом и был мастером спорта СССР по дзюдо и самбо.

Путин в 1985-1990 годах работал в ГДР по линии Первого главного управления КГБ, которое отвечало за внешнюю разведку, и был директором Дома дружбы СССР-ГДР в Дрездене.


Второй рассекреченный документ – дополнение к личному листку по учету кадров Валентины Матвиенко. Там содержится информация о занимаемых ей должностях с 1977 года. Она была секретарем Ленинградского обкома и исполняющим обязанности председателя исполкома Ленинградского городского совета народных депутатов.

В Кремле прокомментировали ситуацию с общественным интересом, который вызывают факты и документы, связанные с прошлым Путина.

"Да, считаем закономерным такой интерес", – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
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