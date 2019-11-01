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Израильское посольство в Минске возобновляет работу после забастовки

1 ноября возобновляют работу все израильские дипмиссии за рубежом, передает БЕЛТА. Они бастовали с 30 октября.

Как рассказывало Еврорадио, забастовка началась после того, как Минфин Израиля потребовал от дипломатов вернуть представительские расходы, не подкрепленные квитанциями.

По информации пресс-службы израильского МИДа, 31 октября суд по трудовым конфликтам издал временный запрет на продолжение забастовки в посольствах и консульствах. Постановление будет действовать 25 дней — за это время МИД и Минфин должны урегулировать разногласия.
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