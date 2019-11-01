Израильское посольство в Минске возобновляет работу после забастовки

Как рассказывало Еврорадио , забастовка началась после того, как Минфин Израиля потребовал от дипломатов вернуть представительские расходы, не подкрепленные квитанциями.





По информации пресс-службы израильского МИДа, 31 октября суд по трудовым конфликтам издал временный запрет на продолжение забастовки в посольствах и консульствах. Постановление будет действовать 25 дней — за это время МИД и Минфин должны урегулировать разногласия.