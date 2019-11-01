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Трамп отреагировал на голосование по импичменту: Величайшая в истории охота на ведьм

Президент США Дональд Трамп негативно отреагировал на решение Палаты представителей Конгресса о переходе к публичной фазе процесса импичмента.


В своем Twitter американский лидер осудил решение конгрессменов, как величайшую охоту на ведьм в истории США.

 "Величайшая охота на ведьм в американской истории!"  – написал Трамп.

Дочь и советник американского президента  Иванка поддержала отца, процитировав в Twitter третьего президента Томаса Джефферсона: "…окруженный врагами и шпионами, которые ловят и извращают каждое мое слово и фальсифицируют там, где факты не поддаются им".

"Некоторые вещи никогда не меняются, папа!"  – написала Иванка.


Трамп неоднократно критиковал процедуру импичмента, инициаторами которой выступают члены Демократической партии, и заявлял, что ни к одному американскому президенту не относились "так плохо", как к нему.

"Не было такого президента в истории нашей страны, к которому относились бы так же плохо, как ко мне. Демократы полны ненависти и страха. Они ничего не добились. Нельзя допустить, чтобы такое когда-либо повторилось по отношению к другому президенту",  – отметил Трамп в Twitter.
Фокус
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