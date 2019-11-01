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США: Россия разжигает протесты в Чили

По утверждению Вашингтона, «российские тролли» через соцсети стремятся разжечь ситуацию и усугубить разногласия в стране, охваченной протестами, пишет РБК.

Государственный департамент США заявил, что заметил признаки «влияния» России на недавние беспорядки в Чили. Слова высокопоставленного представителя американского внешнеполитического ведомства приводит Reuters.

По его словам, были «явные признаки», что люди воспользовались нестабильностью ситуации в Чили и «исказили ее с помощью использования и злоупотребления троллингом в социальных сетях». «Мы видели признаки активности России в поддержку негативного хода дебатов (в обществе)», — сказал представитель Госдепа.


Он отметил, что иностранное вмешательство было не единственным поводом для обострения ситуации в стране. Однако, добавил он, Россия «стремилась усугубить разногласия, разжечь конфликт и помешать демократическим дебатам».

Массовые акции протеста в разных городах Чили начались в середине октября. Поводом для них стало повышение цен на проезд в метрополитене. Митинги впоследствии переросли в беспорядки и столкновения с полицией. 25 октября в столице страны Сантьяго на митинг вышли рекордные 1,2 млн человек.

Россия неоднократно заявляла, что не вмешивается в дела других государств.
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