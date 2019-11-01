Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко за 2018 год задекларировал доход в 72,1 тысячи рублей. В собственности — квартира и земельный участок в Минске.





У депутата Леонида Брича, который занят в парламентской комиссии по экономической политике, в прошлом году был доход в 39,7 тысячи рублей. В собственности у него значатся квартира в Бресте (76,1 квадратных метра), гараж, жилой дом и земельный участок в Жабинковском районе, легковой автомобиль «Фольксваген-Пассат» 2013 года выпуска и прицеп «Немига-2». У депутата есть ценные бумаги предприятия «Надзея-Пинск».





Депутат Анатолий Дашко, который занят в парламентской комиссии по труду и социальным вопросам, за 2018 год задекларировал доход в 38,9 тысячи рублей. Он задекларировал автомобиль «Фольксваген-Джетта» 2008 года выпуска.





Доход почти в 39,9 тысячи рублей за прошлый год был у депутата Ирины Кралевич. Из имущества — жилой дом в 154,4 квадратных метра в Мозыре, земельный участок 0,0993 гектара в Мозыре (на праве пожизненно наследуемого владения), легковой автомобиль «Renault Duster» 2014 года выпуска. Депутат занята парламентской комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы.





Депутат Леонид Писаник задействован в парламентской комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту. Его прошлогодний годовой доход — 45,8 тысячи рублей. Из имущества — квартира в Мозыре общей площадью 84,4 квадратных метра, легковой автомобиль Suzuki XL 7 2007 года выпуска.









Доход в 39,1 тысячи рублей задекларировала за прошлый год председатель постоянной парламентской комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Валентина Ражанец. В собственности у депутата значатся квартира общей площадью 46,7 квадратных метра в Слуцке и чеки «Имущество».





Депутат Ирина Рынейская занята в парламентской комиссии по образованию, культуре и науке. Ее прошлогодний годовой доход — 39 тысяч рублей. В собственности — половина жилого дома в 55,3 квадратных метра в Бобруйске и половина земельного участка 0,094 гектара в этом же городе.