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Столтенберг: Двери НАТО остаются открытыми, но дорога к членству – не легкая

Генсек подчеркнул, что сторонние государства не могут наложить вето на движение Украины в Альянс

Фото: fashion-diplomacy.com

Генсек подчеркнул, что сторонние государства не могут наложить вето на движение Украины в Альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего выступления в Верховной Раде заявил, что никакое стороннее государство не может заблокировать евроатлантические стремления Украины.

Он отметил, что Украина должна продолжать реформы, которые должны приблизить ее к членству в НАТО. В частности, в оборонном секторе, усилить борьбу с коррупцией и защищать права национальных

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"Как суверенное государство Украина имеет право выбирать свои собственные системы безопасности. Двери НАТО остаются открытыми. Но дорога к членству в НАТО не является легкой. Те, кто стремятся к этому, должны иметь самоотверженными и проводить существенные реформы", – заявил он.

При этом он отметил, что решение о приеме в Альянс принимают только его члены и государство, которые стремится к такому членству.

"Никто за границами страны не имеет права вето. Время сфер влияния ушло в прошлое", – подчеркнул Столтенбрег.
focus.ua
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