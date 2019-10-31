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Генсек подчеркнул, что сторонние государства не могут наложить вето на движение Украины в Альянс





Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего выступления в Верховной Раде заявил, что никакое стороннее государство не может заблокировать евроатлантические стремления Украины.





Он отметил, что Украина должна продолжать реформы, которые должны приблизить ее к членству в НАТО. В частности, в оборонном секторе, усилить борьбу с коррупцией и защищать права национальных





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"Как суверенное государство Украина имеет право выбирать свои собственные системы безопасности. Двери НАТО остаются открытыми. Но дорога к членству в НАТО не является легкой. Те, кто стремятся к этому, должны иметь самоотверженными и проводить существенные реформы", – заявил он.





При этом он отметил, что решение о приеме в Альянс принимают только его члены и государство, которые стремится к такому членству.





"Никто за границами страны не имеет права вето. Время сфер влияния ушло в прошлое", – подчеркнул Столтенбрег.



