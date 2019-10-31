Это удалось узнать « Комсомолке ».









- Предстоящая поездка на Ближний Восток станет для меня возможностью на несколько дней отойти от повседневной жизни. Хотя бы три дня мне заодно там ноги обмакнуть в этот залив, - сказал Лукашенко.





Осенний визит Александра Лукашенко в Эмираты уже называют традиционным – президент полетел в ОАЭ уже в седьмой раз. Последние годы Лукашенко брал с собой младшего сына Колю. В этот раз, после двухлетнего перерыва, Лукашенко снова отправился в Эмираты. Кого президент взял с собой, пока неизвестно.





Весной 2018 года на встрече в Белорусском государственном молодежном театре Лукашенко заявил, что в курортных странах может провести максимум полтора дня, а потом его тянет на родину, и что выходных дней у него толком не бывает.





- Даже если и отлучаюсь на неделю, максимум на десять дней в так называемый отпуск, на отпуск - целая программа, - сказал он.





Наверняка, Лукашенко вернется из Эмиратов загорелый: в ближайшие 10 дней там будет солнечно и без осадков, дневная температура - +29 +31, ночная +26 +29. Температура воды на курортах Персидского залива - +30 градусов.









ХРОНИКА ПОЕЗДОК ЛУКАШЕНКО В ОАЭ





В 2014 году президент взял с собой старшего сына Виктора и младшего Колю. Известно, что Коля вместе с отцом ходил на экскурсию в Большую мечеть имени шейха Заида, а также играл в хоккей против ветеранов сборной ОАЭ - он забросил две шайбы, а его отец – три.





В 2016 году отдых и визит Лукашенко длились девять дней. За это время Лукашенко провел три встречи, плюс заключительную встречу перед вылетом. Тогда на официальной видеохронике кроме Лукашенко также отметились его старший сын Виктор, министр иностранных дел Владимир Макей, министр внутренних дел Игорь Шуневич, министр финансов Владимир Амарин, председатель правления «Банка развития» Сергей Румас, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, два переводчика - вероятно, это сотрудники белорусского МИДа, и охранники.





О том, что в Эмираты летал младший сын Коля не упоминалось. Но в заключительный день визита он мелькнул на кадрах государственного телеканала ОНТ.





В 2017 году Лукашенко гостил в Эмиратах 13 дней. Интересно, что тогда его пресс-служба сообщила о визите с задержкой на три дня. В тот год вместе с ним на Ближний восток улетели его младший сын Коля, старший – Виктор, личный врач Светлана Коношенко, которая часто сопровождает Лукашенко во время различных мероприятий и в поездках.





Также на кадрах засветился помощник президента Николай Корбут, председатель «Банка развития» Сергей Румас и пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. Известно, что Лукашенко побывал на местном телевидении и в местной больнице.





Согласно анонсу своей пресс-службы, Лукашенко планировал провести встречу с руководством ОАЭ, а также провести «ряд встреч с представителями власти и бизнес-кругов страны». За время визита сообщалось о двух официальных встречах.





На девятый день своего визита Лукашенко неожиданно встретился в формате «без галстуков» с президентом Украины Петром Порошенко, который в те дни находился там с рабочим визитом.





И лишь на двенадцатый день визита он встретился с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном – это младший брат главы государства. Мухаммед возглавляет компанию, которая получила право застраивать территорию недавно снесенного павильона ВДНХ и корпуса больницы в Минске.





ЕСТЬ ВОПРОС

Какие итоги у таких визитов?





В среду, 30 октября, Лукашенко сказал, что с ОАЭ удалось выстроить хорошие отношения. По его словам, их руководство готово инвестировать в сельское хозяйство Беларуси и организовать закупки продукции.





Хотя экономическое сотрудничество пока происходит на довольно низком уровне. В 2018 году взаимный товарооборот составил 72 миллиона долларов, из которых 58 пришлись на белорусский экспорт, 14 - на импорт. Это совсем немного.





Мы продаем в ОАЭ трактора и полуприцепы, а также некоторое сырье: акриловые волокна, присадки к смазочным маслам, хлорид калия. Покупаем в основном сырье: пропилен и полиэтилен, а также лекарства.





Кроме того, во время всех этих визитов не было встреч на высшем уровне – в частности, с президентом ОАЭ.