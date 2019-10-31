Ермошинский укос: с начала парламентской кампании на 29 кандидатов стало меньше
Число кандидатов в депутаты Палаты представителей седьмого созыва Беларуси уменьшилось с 560 до 531.
Об этом сегодня сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина.
На данный момент в кампании участвует 531 кандидат в депутаты. "Это на 29 человек меньше, чем было зарегистрировано первоначально", - сказала Ермошина, сообщив, что девяти кандидатам избирательные комиссии отменили регистрацию, остальные кандидаты сняли свою кандидатуру добровольно.
Однако, как заявила Ермошина, до выборов могут дойти не все и из нынешних 531 кандидата.
По ее словам, некоторые кандидаты выпускают и распространяют неустановленную печатную продукцию без выходных данных, проводят пикеты, нарушая закон, и т.п..
Таких фактов установлено уже 11. "Если они будут повторяться, то кандидат в депутаты (даже если это делает не он сам, а его доверенные лица) будет предупреждаться о недопустимости нарушения закона, а затем будет отменяться его регистрация", - сказала Лидия Ермошина.
Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября.
Источник: belta.by
14:08 31/10/2019
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