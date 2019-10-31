Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Столтенберг: НАТО поможет Украине вернуть Луганск и Донецк

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что он не теряет уверенности в том, что временно оккупированные Донецк и Луганск будут возвращены под контроль украинского государства.


Он сказал об этом во время выступления в Одесской морской академии, о чем информирует replyua.net.

В частности, Столтенберг заявил: «Никто не был в состоянии предсказать падение Берлинской стены. Люди думали, что холодная война будет длиться вечно. Но в течение нескольких месяцев Берлинская стена упала, холодная война закончилась, а СССР распался».

Глава Североатлантического Альянса также заявил, что вернуть Луганскую и Донецкую области под контроль Киева поможет проведение реформы и поддержка НАТО. 

Он также подчеркнул: «Мы просто должны продолжать давление, быть солидарными с Украиной. Вы должны модернизироваться, мы – вас поддерживать. На каком-то этапе, я уверен, оккупация Донецка и Луганска завершится». 
Источник:
Поделиться
Последние известия



Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется
Валерий Щукин
Фиаско генерала Носкевича
Сергей Балыкин
Рейтинг Doing business – все относительно
Петр Рудковский
Разгубленыя мужчыны галасуюць за папулістаў?
Павел Знавец
Пост на ЗДОРОВЬЕ до самой смерти.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru