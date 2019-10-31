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Шпионский скандал. Продолжение. Болгария не пустила в страну российского военного атташе

Решение было принято через день после высылки из Софии российского дипломата, замешанного в шпионском скандале

В среду МИД Болгарии заявил об отказе в выдаче въездной визы новому военному атташе России. Это было сделано через день после того, как из этой балканской страны был выслан российский дипломат, которого болгарские власти обвинили в шпионской деятельности.

В прокуратуре Болгарии заявили, что указанный дипломат тайно встречался с болгарскими гражданами, в том числе – с одним из высокопоставленных госслужащих, который имел доступ к секретной информации НАТО и Евросоюза.

Как отмечает Голос Америки, во времена СССР София была ближайшим союзником Москвы. 

Сегодня, будучи членом ЕС и НАТО, Болгария сохраняет тесные культурные и исторические связи с Россией. 

Более того, в прошлом году София не присоединилась к общеевропейской акции по высылке российских дипломатов после покушения на Скрипалей в Великобритании с использованием нервно-паралитического вещества.
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