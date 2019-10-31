Руководство РИУ "Издательский дом "Звязда" посчитало, что в прогремме имеются признаки "оскорбления и клеветы в отношении должностных лиц Республики Беларусь".





Политик Анатолий Лебедько на своей странице в фейсбуке оставил по этому поводу комментарий следующего содержания:





"Цензура на БТ передала эстафету печатным изданиям. Программа Дианы Чернушиной #ДЗЕАДКАЗ не прошла цензуру редакции газеты «Звязда». В программе увидели признаки оскорбления руководства Беларуси.









Особенность этой программы, что в ее составлении приняли участие тысячи граждан страны. Именно, из пяти тысяч вопросов сформулированных Лукашенко, были отобраны 25, которые и стали частью предвыборной программы Дианы Чарнушынай. Но отвечать на вопросы Лукашенко не привык. Как следствие - табу... ".