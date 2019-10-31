Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации аль-Багдади

Как рассказал глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Кеннет Маккензи, всего в ходе операции были убиты шесть боевиков, в том числе четыре женщины.





"Были предприняты все необходимые меры, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также защитить детей, которые, по нашим оценкам, находились на объекте. Пять членов ИГ на территории объекта представляли опасность для сил спецназа, они не реагировали на команды на арабском сложить оружие. Они были убиты, среди них были четыре женщины и один мужчина", - отметил Маккензи.





По его словам, лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади подорвал себя с двумя детьми, а не тремя, как сообщалось ранее. Детям, вероятно, было до 12 лет, рассказал генерал.





Он также сообщил, что аль-Багдади пытался скрыться в тупиковом туннеле. Сначала он пытался отстреливаться оттуда, однако затем подорвал себя.





Генетический анализ подтвердил, что убит был именно аль-Багдади, добавил Маккензи.





На кадрах, которые продемонстрировали журналистам американские военные, видно здание, в котором предположительно находился лидер ИГ. Его окружают сотрудники спецназа, после чего боевики открывают огонь по американским силам, которые ведут наступление с воздуха.













В ходе наземной операции спецназовцы изъяли документы и электронные устройства. После этого они покинули объект и вернулись к вертолетам с двумя задержанными.





"После того, как наши силы безопасно покинули объект, они использовали высокоточные боеприпасы, применяемые вне зоны воздействия средств поражения противника, чтобы разрушить объект и все его содержимое", - рассказал журналистам Кеннет Маккензи.





На обнародованных видеозаписях также виден момент удара по объекту с воздуха.