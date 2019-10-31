Досрочные выборы в Великобритании пройдут 12 декабря





Законопроект, состоявший из одной страницы, во вторник быстро прошел через Палату общин, и к нему произошло два чтения, во время обоих не было никаких возражений.





Переход от третьего чтения до принятия в среду занял примерно минуту.





Заключительный этап принятия законопроекта - согласие королевы Елизаветы II. После этого начинается предвыборная кампания.









Накануне 438 депутатов Палаты общин приняли законодательство, проложившее путь к первым декабрьским выборам с 1923 года.





Напомним, премьер-министр Британии официально принял предложение ЕС о продлении процесса Brexit до 31 января после того, как британский парламент не поддержал его соглашение о выходе.





Это означает, что Британия не покинет ЕС 31 октября, как неоднократно обещал Джонсон.